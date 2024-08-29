Избирком уничтожил более шести тысяч бюллетеней

Всего в Липецкой области напечатано 821 тысяча бюллетеней. Сегодня их развезли по избирательным участкам и отделам полиции.



В вашем браузере отключен JavaScript

Рано утром под надзором сотрудников избиркома в областном издательстве были уничтожены 6 375 бюллетеней, изготовленных для выборов губернатора. Это допустимый брак в общем тираже: на каких-то бюллетенях расползлись буквы, где-то оказались неровными края. Разрезанные бланки позже сдадут в макулатуру.Для выборов губернатора Липецкой области изготовлено 851 200 бюллетеней. Из них 353 900 — для КОИБов. Общий тираж бюллетеней весит 4,5 тонны.Качественные бюллетени сегодня развозили по территориальным избирательным участкам и отделам полиции. До 4 сентября в Липецке бюллетени будут храниться в ТИКах, а в районах области — в отделах полиции. Потом их передадут на участковые избирательные участки, где и будет проходить голосование.При этом часть избирателей уже сделала свой выбор: это жители области, участвующие в СВО, к которым машина с бюллетенями уехала, где-то неделю назад. Еще 46 тысяч избирателей области проголосует дистанционно.Голосование на выборах губернатора продлится три дня: 6,7 и 8 сентября. Дистанционное голосование доступно в эти же дни, но круглосуточно, с восьми утра 6 сентября и до восьми вечера 8 сентября.