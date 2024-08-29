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сегодня, 10:26
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Избирком уничтожил более шести тысяч бюллетеней

Всего в Липецкой области напечатано 821 тысяча бюллетеней. Сегодня их развезли по избирательным участкам и отделам полиции.

Рано утром под надзором сотрудников избиркома в областном издательстве были уничтожены 6 375 бюллетеней, изготовленных для выборов губернатора. Это допустимый брак в общем тираже: на каких-то бюллетенях  расползлись буквы, где-то оказались неровными края. Разрезанные бланки позже  сдадут в макулатуру.

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Для выборов губернатора Липецкой области изготовлено 851 200 бюллетеней. Из них 353 900 — для КОИБов. Общий тираж бюллетеней весит 4,5 тонны. 

Качественные бюллетени сегодня развозили по территориальным избирательным участкам и отделам полиции. До 4 сентября в Липецке бюллетени будут храниться в ТИКах, а в районах области — в отделах полиции. Потом их передадут на участковые избирательные участки, где и будет проходить голосование. 

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При этом часть избирателей уже сделала свой выбор: это жители области, участвующие в СВО, к которым машина с бюллетенями уехала, где-то неделю назад. Еще 46 тысяч избирателей области проголосует дистанционно.

Голосование на выборах губернатора продлится три дня: 6,7 и 8 сентября. Дистанционное голосование доступно в эти же дни, но круглосуточно, с восьми утра 6 сентября и до восьми вечера 8 сентября.

выборы губернатора
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Комментарии (7)

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Фискульдурник
50 минут назад
За руководящую должность хотя бы в мерии,готов заполнить4 тонны бюлютеней.И пофи за кого.
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Житель
сегодня, 13:26
Дуванова пусть идет на выборы !
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Алькаш
сегодня, 12:44
Ух ты,выборы!Я и не знал.
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Я
сегодня, 12:36
Надо обязательно проголосовать за гарантированно разруху в области и в городе
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й
сегодня, 11:52
Объявляли ж электронное голосование? Или к нему не появилось доверия?
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дилетант
сегодня, 11:47
сильная конкуренция до последнего дня не позволяет предсказывать кто победит в результате упорной борьбы.
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Вадим
сегодня, 12:32
Эта шутка давно не смешная.
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