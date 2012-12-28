В числе обменянных пленных двое липчан

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Среди обменянных российских военнослужащих есть двое жителей Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.«Сейчас всем освобождённым военнослужащим оказывается помощь — медицинская и психологическая. Затем они смогут пройти лечение в медучреждениях Минобороны, если это будет нужно. В нашем регионе тоже созданы условия для прохождения реабилитации. Вся необходимая помощь от области будет оказана. Ждём скорейшего возвращения бойцов домой.И в очередной раз хочу поблагодарить уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираиду Юрьевну Тихонову. При её непосредственном участии мы смогли вернуть из украинского плена не только этих бойцов, но и ещё больше 20 липецких военнослужащих, которые были освобождены ранее», — говорится в сообщении губернатора.Минобороны РФ сегодня заявило о возвращении в результате обмена 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области:«Все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России».