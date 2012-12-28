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У задержанных на Звёздной «закладчиков» нашли 500 разовых доз наркотика: дело в отношении одного направлено в суд
Происшествия
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21 минуту назад
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У задержанных на Звёздной «закладчиков» нашли 500 разовых доз наркотика: дело в отношении одного направлено в суд
23-летнему мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
— Задержанные в ходе следствия полностью признали свою вину, объяснив свои действия желанием заработать. Одному из соучастников — 23-летнему мужчине уже предъявлено обвинение за покушение на сбыт наркотиков по части 3 статьи 30, пунктам «а, г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, части 3 статьи, 30 части 5 ст. 228.1 УК РФ, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Обвиняемому может грозить до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении второго пока расследуется.
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