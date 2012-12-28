У задержанных на Звёздной «закладчиков» нашли 500 разовых доз наркотика: дело в отношении одного направлено в суд

23-летнему мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Прокуратура Добровского района направила в суд уголовное дело в отношении одного из предполагаемых «закладчиков», задержанных полицейскими в октябре прошлого года на улице Звездной в Липецке. Тогда у одного из задержанных нашли 500 разовых доз наркотика, что составляет особо крупный размер.— Задержанные в ходе следствия полностью признали свою вину, объяснив свои действия желанием заработать. Одному из соучастников — 23-летнему мужчине уже предъявлено обвинение за покушение на сбыт наркотиков по части 3 статьи 30, пунктам «а, г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, части 3 статьи, 30 части 5 ст. 228.1 УК РФ, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Обвиняемому может грозить до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении второго пока расследуется.