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сегодня, 10:05

Две машины горели в минувшее воскресенье

Одну потушили очевидцы пожара.

На трассе Данков-Яхонтово 18 августа загорелась «Лада Приора». Огонь повредил заднюю часть автомобиля и часть салона, и был потушен очевидцами пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Еще одна машина горела в гараже на улице Елецкой в Липецке. Огонь повредил вещи и лакокрасочное покрытие на пяти квадратных метрах.

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Также в воскресенье сгорела кровля жилого дома в Данкове на улице Карьерной, в селе Екатериновка Долгоруковского района огонь повредил чердак жилого дома, на проспекте Мира в Липецке выгорела надворная постройка.

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В селе Доброе на улице спортивной сгорели 100 кубометров утеплителя и 100 метров кабеля.

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В субботу в Грязях на улице Хлебозаводской горел двухквартирный дом, в котором частично повреждена кровля и внутренняя отделка, в селе Вязовое Долгоруковсокго района практически полностью сгорел жилой дом. 

Ночью 19 августа в липецком  СНТ «Желтые пески» выгорела часть садового дома и гараж.

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За двое суток в области произошло 25 пожаров: шесть раз горел мусор на открытой площади, один раз — на общем балконе общежития «Липецкий техникум общественного питания», также горели мусорный контейнер, сухая трава, и дважды пожарные выезжали на вызовы связанные с  подгоранием пищи.
МЧС
пожар
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