На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков
Сегодня в Липецке: въезд в один из микрорайонов перекроют, языком богатых липчан станет китайский?
На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков
Сегодня в Липецке: въезд в один из микрорайонов перекроют, языком богатых липчан станет китайский?
Происшествия
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сегодня, 10:05
Две машины горели в минувшее воскресенье
Одну потушили очевидцы пожара.
Еще одна машина горела в гараже на улице Елецкой в Липецке. Огонь повредил вещи и лакокрасочное покрытие на пяти квадратных метрах.
Также в воскресенье сгорела кровля жилого дома в Данкове на улице Карьерной, в селе Екатериновка Долгоруковского района огонь повредил чердак жилого дома, на проспекте Мира в Липецке выгорела надворная постройка.
В селе Доброе на улице спортивной сгорели 100 кубометров утеплителя и 100 метров кабеля.
В субботу в Грязях на улице Хлебозаводской горел двухквартирный дом, в котором частично повреждена кровля и внутренняя отделка, в селе Вязовое Долгоруковсокго района практически полностью сгорел жилой дом.
Ночью 19 августа в липецком СНТ «Желтые пески» выгорела часть садового дома и гараж.
За двое суток в области произошло 25 пожаров: шесть раз горел мусор на открытой площади, один раз — на общем балконе общежития «Липецкий техникум общественного питания», также горели мусорный контейнер, сухая трава, и дважды пожарные выезжали на вызовы связанные с подгоранием пищи.
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