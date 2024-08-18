В Левобережье крупный пожар

Дым виден из разных точек района НЛМК и с городской Набережной.

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Гарь и дым гуляют по всему району Новолипецка



Дым разносится о округе, столбы видны из многих частей города, а также с городской Набережной.









Вид с Набережной



В эти минуты пожарные борются с открытым пламенем в Левобережном округе Липецка.Очевидцы рассказывают о возгорании в одном из зданий в районе Левобережного ЗАГСА. В редакцию поступили кадры, на которых заметно, что заброшенное здание горит открытым пламенем. Его пытаются потушить пожарные.О причинах пожара и пострадавших пока не сообщают.