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Общество
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В Левобережье крупный пожар
Происшествия
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4346
сегодня, 14:31
6

В Левобережье крупный пожар

Дым виден из разных точек района НЛМК и с городской Набережной.

В эти минуты пожарные борются с открытым пламенем в Левобережном округе Липецка.

Очевидцы рассказывают о возгорании в одном из зданий в районе Левобережного ЗАГСА. В редакцию поступили кадры, на которых заметно, что заброшенное здание горит открытым пламенем. Его пытаются потушить пожарные.

Пожар-1.jpg+2024-08-18-14.37.06.jpg

Гарь и дым гуляют по всему району Новолипецка

Дым разносится о округе, столбы видны из многих частей города, а также с городской Набережной.

Пожар-2.jpg+2024-08-18-14.37.06.jpg

Вид с Набережной

О причинах пожара и пострадавших пока не сообщают.
Пожар
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Фауст
40 минут назад
Значит высотки построят!
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Позор города
43 минуты назад
Таких заброшек полно. Недавно горела в самом центре у канала Липовки.
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Саид
сегодня, 15:12
Видел пожар. Горят бывшие сараи сталинских домов на проспекте Мира в бульварной части. Это заброшка, людей выселили, сараи разграбили.
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Пессимист
сегодня, 14:50
Какой чудный вид на болото под названием река Воронеж, триатлонщиков туда запустить, может своими клешнями вырубят все лопухи
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Ольга
15 минут назад
Полностью согласно, не река, а болото стало. жалкое зрелище!
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Эх
сегодня, 15:10
Глупый "Вы" человечек
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