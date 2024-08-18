На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков
Житель Грязинского района наладил в Интернете бизнес по продаже несуществующих автозапчастей
На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков
Житель Грязинского района наладил в Интернете бизнес по продаже несуществующих автозапчастей
Происшествия
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сегодня, 14:31
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В Левобережье крупный пожар
Дым виден из разных точек района НЛМК и с городской Набережной.
Очевидцы рассказывают о возгорании в одном из зданий в районе Левобережного ЗАГСА. В редакцию поступили кадры, на которых заметно, что заброшенное здание горит открытым пламенем. Его пытаются потушить пожарные.
Гарь и дым гуляют по всему району Новолипецка
Дым разносится о округе, столбы видны из многих частей города, а также с городской Набережной.
Вид с Набережной
О причинах пожара и пострадавших пока не сообщают.
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