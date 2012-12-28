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вчера, 22:27
В Иркутской области разбился Ту-22М3
Экипаж катапультировался, угрозы их жизни нет.
«Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — говорится в сообщении военного ведомства.
По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.
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