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5491
вчера, 16:34
45

Столкновение 11-летнего велосипедиста с внедорожником в Липецке попало на камеру

Это уже не первое ДТП на выезде с улицы Горняцкой на Гагарина.

Вчера около 14:00 в Липецке на улице Гагарина между домами №8 и №10 в автомобиль «Ссанг-Енг» под управлением 69-летнего водителя въехал 11-летний велосипедист. Подростку оказали медицинскую помощь в областной детской больнице.

Наезд школьника на автомобиль попал на камеру.

Стоит заметить, что это уже не первое ДТП на выезде с улицы Горняцкой на Гагарина.
ДТП
дети
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Комментарии (45)

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24 минуты назад
Хорошо камера записала, а то сидеть водителю за то, что родители не хотят учить своих детей правильному ПДД. Велосипед это тоже предмет опасности для окружающих.
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Александр Н.
сегодня, 08:34
Водители и пешеходы надо не ненавидеть друг друга, а уважать иначе дорожные войны не закончатся и будут калечится и гибнуть люди. А в этой ситуации велосипедист должен был спешиться и тогда только переходить дорогу, хотя конечно жалко ребёнка, да и водитель ничего не успевал сделать. Будьте внимательны и осторожны.
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Александр Н.
сегодня, 08:31
Водители и пешеходы надо не ненавидеть друг друга, а уважать иначе дорожные войны не закончатся и будут калечится и гибнуть люди. А в этой ситуации вело
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Викторм
сегодня, 08:12
Водитель его просто не мог увидеть.
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Пророк
сегодня, 07:54
Тут с каждым водителем было бы так же.если неодыкватыши будут лететь сломя голову и не думать что впереди проезжая часть что нужно тормозить.
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Денис
вчера, 23:07
Сам школьник виноват
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Велосипедист
вчера, 23:37
ПДД почитай, прежде, чем что-то комментировать
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Автомобилисты !
вчера, 22:51
А вы что ,такими небыли в одиннадцать лет ! Какие вы все понятливые ,имея за спиной определенный жизненный опыт ! Впрочем ,хоть и понятливые ,но и сами частенько нарушаете ПДД !
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Бабка Первая)
вчера, 22:44
Надеюсь, пацан урок усвоит. А своим внукам видео обязательно скину.
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Евген
вчера, 22:05
Паркетник виноват полюбому. Достаточно внимательно почитать пдд и понять что там написано. И вопросы отпадут.
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Позитив
29 минут назад
А что написано в ПДД, велосипедистам везде у нас дорога?!
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Смартфонисты
вчера, 22:03
Пропадает поколение, мозги заменили телефоном.
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