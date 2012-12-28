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Происшествия
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вчера, 16:34
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Столкновение 11-летнего велосипедиста с внедорожником в Липецке попало на камеру
Это уже не первое ДТП на выезде с улицы Горняцкой на Гагарина.
Наезд школьника на автомобиль попал на камеру.
Стоит заметить, что это уже не первое ДТП на выезде с улицы Горняцкой на Гагарина.
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