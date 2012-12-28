На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 9 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 18а, 18б, 20а, 39б, 47, 47а, 43, 44, 45, 49, 53, 55, 57а, 59а по улице Юношеской, №№ 11, 15 по улице Фрунзе, №№ 6/5, 8 по улице Титова, № 6 по улице Тамбовской, № 4 по улице Мамина-Сибиряка, № 1а по улице Пожарского, в частном секторе подачу ресурса ограничат в домах №№ 20-42 по улице Юношеской и на улице Бородинской.Воду подвезут по адресам: улица Юношеская, 23, улица Фрунзе, 15, улица Титова, 6/5, улица Бородинская, 38. После окончания работ возможно повышение мутности воды.