Сегодня в Липецке: ГТО, лечение смехом и липчане перестают надеяться на пенсию от государства?
19-летний липчанин заметил мужчину с крупными купюрами в магазине и напал на него в подъезде
Общество
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59 минут назад
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На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 9 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по адресам: улица Юношеская, 23, улица Фрунзе, 15, улица Титова, 6/5, улица Бородинская, 38. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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