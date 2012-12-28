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Спорт
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сегодня, 14:35
Елецкий самбист вырвал победу в международном турнире у чемпиона Европы
За 5 схваток Иван Агафонов отдал соперникам всего один балл.
В весовой категории до 71 кг Агафонов выиграл 5 схваток, в ходе которых отдал соперникам лишь один балл.
Воспитанник елецкого «Локомотива» победил Каплана Закураева из Армавира – 8:0, москвича Тиграна Шарова – 5:0 и Ивана Ярмуша из столицы Белоруссии Минска – 4:0. Единственным, кто сумел отобрать одно очко у Ивана стал Максата Бакытова из Казахстана, но Агафонов отплатил ему сторицей и выиграл – 10:1.
Самый трудный соперник поджидал Агафонова в финале - чемпион Европы 2018 года, призёр чемпионатов мира Владиславом Саяпиным из Минска. Схватка получилась упорной, ей судьбу решило одно удачное действие ельчанина, которое судьи оценили в один балл, итог – победа 1:0.
Саяпин занял 2-е место, а 3-е разделили Бакутов и Вадим Куприянов из Казани. Вверху на фото Всероссийской федерации самбо – призёры соревнований, Агафонов второй слева.
Этот год складывается неплохо для мастера спорта международного класса из Ельца, который тренируется у своего отца Владимира Агафонова. В апреле он впервые в жизни выиграл этап взрослого Кубка мира.
Соревнования в одной из «альма-матер» российской самообороны без оружия - Кстово прошли в 8-й раз были приурочены ещё и к 60-летию кстовского самбо. В них участвовали 150 самбистов из разных регионов России, а международный статус им обеспечили гости из Белоруссии и Казахстана.
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