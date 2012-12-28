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11 минут назад

Обокравшего продуктовый магазин и столовую мужчину нашли по оставленным следам крови и отпечаткам пальцев

Из-под прилавка магазина были украдены 48 300 рублей, а из столовой — продукты.

В Краснинском районе раскрыты две кражи: из продуктового магазина и столовой, совершённые ещё с 30 апреля на 1 мая. Подозреваемого нашли в изоляторе временного содержания в Воронежской области: на месте преступления он оставил отпечатки пальцев и следы крови.

«В селе Суходол, разбив оконное стекло, подозреваемый проник в продуктовый магазин, нашел под прилавком деньги — 48 300 рублей и забрал их. Затем в том же селе, отжав металлическим прутом пластиковое окно, он проник в столовую, где похитил продукты на сумму 700 рублей. Подозреваемый на месте преступления оставил отпечатки пальцев, а также, поранившись о стекло, следы крови», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

По биологическим следам мужчину и нашли уже в изоляторе временного содержания одного из районов Воронежской области, где он содержится за аналогичные преступления.

Мужчина не имеет постоянного места жительства, подрабатывает небольшими заработками. В Липецкой области он два дня проработал на одном из предприятий, где ему не понравилось и он ушел.

В кражах из магазина и столовой в Краснинском районе подозреваемый сознался. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
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