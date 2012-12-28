После первого этапа гидравлических испытаний в Липецке без горячей воды остаются 33 многоэтажки
Исполнительный директор взыскал с работодателя больше 316 тысяч рублей: ему с октября прошлого года не платили зарплату
Происшествия
428
54 минуты назад
1
У арбитражного суда столкнулись «Пежо» и «ВАЗ»: пострадали два человека
За сутки на дорогах области пострадали десять человек.
Еще одна авария с двумя пострадавшими произошла вчера в Липецком районе на дороге «Подъезд к городу Липецку». 48-летний водитель «Рено» и его 34-летняя пассажирка получили травмы в столкновении с еще одним «Рено».
Вечером 7 августа в Грязях на улице Революции 1905 года водитель неустановленного автомобиля сбил 11-летнюю девочку. Ребенку оказали медицинскую помощь и отправили домой, водителя разыскивают.
В Добринском районе на дороге Грязи – Хворостянка – Добринка перевернулся мопед под управлением 62-летнего мужчины. Водитель получил травмы.
В селе Кузовлево Лев-Толстовского района 16-летний мотоциклист совершил наезд на 10-летнего мальчика, которого с травмами доставили в больницу.
0
0
2
0
0
Комментарии (1)