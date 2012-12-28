У арбитражного суда столкнулись «Пежо» и «ВАЗ»: пострадали два человека

За сутки на дорогах области пострадали десять человек.

Утром 7 августа в Липецке на площади Петра Великого столкнулись автомобили «Пежо» с 51-летней женщиной за рулем и «ВАЗ-2114» под управлением 25-летнего водителя. С места аварии госпитализированы женщина – водитель и 35-летний пассажир «ВАЗа».Еще одна авария с двумя пострадавшими произошла вчера в Липецком районе на дороге «Подъезд к городу Липецку». 48-летний водитель «Рено» и его 34-летняя пассажирка получили травмы в столкновении с еще одним «Рено».Вечером 7 августа в Грязях на улице Революции 1905 года водитель неустановленного автомобиля сбил 11-летнюю девочку. Ребенку оказали медицинскую помощь и отправили домой, водителя разыскивают.В Добринском районе на дороге Грязи – Хворостянка – Добринка перевернулся мопед под управлением 62-летнего мужчины. Водитель получил травмы.В селе Кузовлево Лев-Толстовского района 16-летний мотоциклист совершил наезд на 10-летнего мальчика, которого с травмами доставили в больницу.