Осужденный потребовал с колонии два миллиона рублей за морально-нравственные страдания

Но суд проиграл.

Елецкий городской суд рассмотрел иск осужденного к исправительному учреждению о признании условий содержания ненадлежащими и взыскании компенсации за морально-нравственные страдания. Мужчина требовал два миллиона рублей.Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчина — опасный рецидивист, который относится к категории осужденных спецконтингента. Он настаивал на том, что должен был отбывать наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Липецкой области, а его содержали в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Липецкой области.Мужчина считает, что так были нарушены основные принципы исправительных учреждений, регламентирующих раздельное содержание спецконтингента. Кроме того, отбывая наказание в исправительной колонии №3, мужчина неоднократно водворялся в ШИЗО на разные сроки рядом с осужденными, с которыми не должен и не мог находиться в запираемых помещениях, что не исключало конфликтных ситуаций.Также мужчину привлекали к труду, обязывая работать более 8 месяцев на швейном производстве, и к дисциплинарной ответственности в виде выговоров, с ним проводились профилактические беседы, он был признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. Полтора года он содержался в строгих условиях отряда №16. Осужденный оценил свои морально-нравственные страдания в 2 000 000 рублей.Но суд отказал в удовлетворении иска к исправительному учреждению.