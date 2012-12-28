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35 минут назад

В районах Дикого и Сырского рудника отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 8 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». С неудобствами из-за ограничения холодной воды столкнутся потребители районов Дикого, Сырского рудника и 8 микрорайона. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 2 по улице Прудной, № 13а по улице Детской, №№ 1, 3, 3а, 3а корп.1, 3а корп. 2, 3а стр. 1 по улице Монтажников, №№ 11, 11а, 11а стр.1, 11а/2, 11а/3, 11б, 11б/1, 11б/2, 21, 21а по улице Юношеской, №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61в, 63, 65, 78, 80, 81, 83 по улице Депутатской, №№ 1, 34, 36, 41 по улице Киевской, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 19, 21, 21а, 23, 25, 35, 42, 53 по улице Индустриальной, №№ 3в, 9, стр.9, 10, 10 стр. 2, 10а, 11, 13, 13а, 13в, 14, 15, 16, стр. 16, 17б, 17,17в, 18 стр.1, 19, 19а, 19б, 19 вл. 2, 19 вл. 1, 20, 21 по улице Механизаторов, № 14 по улице Котовского, №№ 8/1, 8/2, 8/3, 6/4 по улице Циолковского, № 1а в переулке Вишневом, №№ 23, 47а, 51, 51а, 51/2, 51/3, 55, 57, 61 по проспекту Победы. Без холодной воды в эти часы также останутся жители частного сектора улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Володарского, Даргомыжского, Воровского, Депутатской, Чкалова, Кирова, Киевской, Крымской, Верхней, Пригородной, Котовского, Школьной, Шмидта, Комсомольской, Дубинина, переулков Узорного, Фруктового, Верещагина, Вишневого. 

Воду для питья подвезут по адресам: улица Городовикова, 27, улица Детская, 13а, улица Депутатская, 80, улица Циолковского, 6/4. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

Также как сообщили в филиале АО «Квадра – Липецкая генерация» в связи с ремонтом поврежденного участка тепловой сети, который будет проводиться в районе проспекта Мира, возможно понижение параметров теплоносителя с 10:00 8 августа 2024 года до 20:00 9 августа 2024 года по следующим улицам:

50 лет НЛМК, Лутова, Калинина, Фрунзе, Первомайская, Октябрьская, Литаврина, Пушкина, Неделина, Мичурина, Депутатская, Циолковского, Киевская, Доватора, Айвазовского, Котовского, Советская, Горького, Юных Натуралистов, Б. Хмельницкого, Папина, Механизаторов, Индустриальная, проспект Победы и проспект Колхозный. Повреждение никак не влияете на состояние моста. Движение транспорта по мосту не будет ограничено. 

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