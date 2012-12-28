Сегодня в Липецке: тайны долголетия, липчане не ждут дефолта в августе, четыре точки зрения на одно преступление
Течь 1000-миллиметровой трубы под Петровским мостом «Квадра» устранит без перекрытия на нем движения
Общество
110
35 минут назад
В районах Дикого и Сырского рудника отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 8 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». С неудобствами из-за ограничения холодной воды столкнутся потребители районов Дикого, Сырского рудника и 8 микрорайона.
Воду для питья подвезут по адресам: улица Городовикова, 27, улица Детская, 13а, улица Депутатская, 80, улица Циолковского, 6/4. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Также как сообщили в филиале АО «Квадра – Липецкая генерация» в связи с ремонтом поврежденного участка тепловой сети, который будет проводиться в районе проспекта Мира, возможно понижение параметров теплоносителя с 10:00 8 августа 2024 года до 20:00 9 августа 2024 года по следующим улицам:
50 лет НЛМК, Лутова, Калинина, Фрунзе, Первомайская, Октябрьская, Литаврина, Пушкина, Неделина, Мичурина, Депутатская, Циолковского, Киевская, Доватора, Айвазовского, Котовского, Советская, Горького, Юных Натуралистов, Б. Хмельницкого, Папина, Механизаторов, Индустриальная, проспект Победы и проспект Колхозный. Повреждение никак не влияете на состояние моста. Движение транспорта по мосту не будет ограничено.
0
0
0
0
0
Комментарии