Липчанин нашёл на улице Космонавтов «iPhone 14 Pro»

И теперь может сесть на пять лет.

В Липецке направлено в суд уголовное дело 33-летнего мужчины, обвиняемого в краже смартфона «iPhone 14 Pro».По данным следствия, липчанин нашёл дорогой телефон на улице Космонавтов в трёх метрах от подъезда жилого дома, однако возвращать его владельцу не стал. Ущерб хозяин телефона оценил в 73 227 рубля.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины квалифицированы следствием по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи — до пяти лет лишения свободы. Вину липчанин признал.А 21-летний житель села Доброе 19 февраля обнаружил на сидении рейсового автобуса «Липецк-Доброе» более дешёвый мобильный телефон — за 5 992 рубля и тоже его присвоил: он вытащил из телефона сим-карту владельца и сам стал им пользоваться. Молодого человека ждёт суд по той же статье уголовного кодекса. Вину он признаёт.