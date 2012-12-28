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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: тайны долголетия, липчане не ждут дефолта в августе, четыре точки зрения на одно преступление

Рассказываем всё самое главное про наступивший день.

Лето

Днём в Липецке опять комфортная температура – 25-27 градусов и без существенных осадков.

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Отключение воды

С 9:30 и до конца ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 8 Марта, 3, 9, 13, 13вл4, 15в, 15вл5, 18, 20, 20а, 22, 22/2, 24, 24а, 26а,26/2, 28,28а, 30, 32, 32а, 34; Ворошилова, 5, 7, 11; Крайней, ст6; Максима Горького, 7, 7а, 9, 9а,11/2, 12, 22, 26; Советской, 13а, 20, 21, 22, 24а, 25, 26, 26в, 27, 30, 33, 35, 41, 43, 45, 66, 68; Толстого, 3, 7, 9, 9а, 23а, 40, 42, 44, 46, 46а.

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С 10:00 и до конца ремонта с комфортом расстанутся жители домов на улицах Детской, 13а; Монтажников, 1, 3, 3а, 3а к1, 3а к2, 3а ст1; Неделина, 26, 28; Прудной, 2; Пушкина, 5; Юношеской, 11, 11а, 11а ст1, 11а/2, 11а/3, 11б, 11б/1, 11б/2, 18а; 18б; 20а, 21, 21а, 39б; 47; 47а; 43; 44; 45; 49; 53; 55; 57а; 59а; а также в частном секторе на улицах Городовикова, Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Ударников, Юношеской, переулка Узорного.

Отключение света

С 8:00 до 18:00 останутся без электричества улицы Ангарская, Богдана Хмельницкого, Доватора, Известковой.

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В промежутке с 8:00 до 18:00 на срок до 3-х часов пропадёт напряжение на улицах Бабушкина, Бардина, Богатырской, Водной, Желябова, Интернациональной, Д.Бедного, К. Булавина, Квалёва, Кочеткова, Курчатова, Новотепличной, Плеханова, Пришкина, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, на площади Заводской, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, тёплом, Щепкина.

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндек-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


Спорт и ЗОЖ

В преддверие Дня физкультурника в Липецке активно продвигают ценности здорового образа жизни и приглашают липчан, в том числе пожилого возраста, приобщиться к занятиям спортом. Так, в 9:00 в ФОК «Пламя» (ул. Ильича, 31а) состоятся занятия по северной ходьбе (6+), на стадионе «Металлург» (ул. Первомайская. 59) с 10:00 пройдёт часовое занятие по скандинавской ходьбе (6+).

В 9:10 в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 2) ждут пожилых людей на занятия китайской дыхательной гимнастикой цигун (18+). В 10:00 на оздоровительную гимнастику приглашают пенсионеров и предпенсионеров в парк Металлургов, встреча – у главного входа (18+).

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В 14:00 в посёлке Матырском (ул. Энергостроителей, 5а) состоится тренировка для желающих по настольному теннису (12+), а в 18:00 в парке Победы – оздоровительная гимнастика (18+).

Живи долго

В 12:00 в Быхановом саду состоится фестиваль долголетия (18+). Пожилым липчанам расскажут о правильном питании, здоровом образе жизни, предложат комплексы упражнения на каждый день для поддерживания здоровья и активной жизни.

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Камерные встречи

Сходить сегодня можно будет и на концерт – в 18:30 в Липецкую областную универсальную библиотеку (ул. Кузнечная, 2). Липецкий Дом музыки организует здесь «Камерные встречи» с исполнением классических музыкальных произведений.

Выступят: Алексей Швыдкин (фортепиано, г. Санкт-Петербург), Екатерина Решетникова (скрипка, г. Тамбов), Эллина Иванова (фортепиано, г. Тамбов); а также трио Липецкого Дома музыки: Эльвира Бокова (виолончель), Сергей Тюленев (фагот), Андрей Урывский (валторна).

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В программе — сочинения Фредерика Шопена, Петра Чайковского, Александра Скрябина и других композиторов.

Киновечер

В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 устроят показ фильма «Расёмон». Япония, 1950. Драма. Криминал. Режиссёр Акиро Куросава (18+).

Древняя Япония. В лесу изнасилована женщина, а её муж убит. Есть четыре точки зрения на это происшествие, у каждого из четырех свидетелей — своя. Каждая сторона проливает свет на случившееся, добавляя дополнительные детали. Рейтинг фильма на Кинопоиске – 7,6.

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Кадр из фильма

В ролях: Тосиро Мифунэ, Матико Кё, Масаюки Мори

«Читающий август»

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 10:00 ждут юных гостей, чтобы поговорить о книгах (12+).

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Преподаватель русского языка и литературы Дина Сокольских в рамках проекта «Читающий август» готова обсудить с молодым поколением прочитанное и дать рекомендации по выбору литературы на любой вкус.
Во двор

Мероприятия проекта «Всей семьёй во двор» (0+) сегодня пройдут на улице 8 марта, 17/2. Жители дома и их ближайшие соседи в 18:00 от души повеселятся, послушают музыку, примут участие в конкурсах и т.д.

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Липчан курс доллара не волнует

За курсом доллара следят только 20% экономически активных липчан, за курсом евро — 14%, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.

Остальные «покупают всё в рублях» и им котировки валюты неинтересны. Именно эти люди, как правило, больше всех искренне удивляются росту цен. Они искренне не понимают, почему стоимость товаров неуклонно ползет вверх.

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Прогноз липчан на стоимость основной валюты к 1 сентября 2024 года: доллар на уровне 97,76 руб. (+14% к курсу Центробанка на 2 августа), евро — 106,84 рублей (+15%). По этим ожиданиям рост может быть значительным, но не до дефолта. Как говорится – скоро сами проверим.

Дорогие липчане! Сегодняшний день начался бурно и нам пока неясно, что он нам принесёт. Следить за новостями сейчас необходимо, как никогда. У липчан для этого есть GOROD48 – информационные ресурс, которые уже более полутора десятилетий называют электронным именем региона. Чаще заходите на сайт и не пропускайте события. С нами вы всегда предупреждены, а значит – вооружены. Ждём вас снова и снова!
Сегодня в Липецке
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