Сегодня в Липецке: тайны долголетия, липчане не ждут дефолта в августе, четыре точки зрения на одно преступление
Общество
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сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: тайны долголетия, липчане не ждут дефолта в августе, четыре точки зрения на одно преступление
Рассказываем всё самое главное про наступивший день.
Днём в Липецке опять комфортная температура – 25-27 градусов и без существенных осадков.
Отключение воды
С 9:30 и до конца ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 8 Марта, 3, 9, 13, 13вл4, 15в, 15вл5, 18, 20, 20а, 22, 22/2, 24, 24а, 26а,26/2, 28,28а, 30, 32, 32а, 34; Ворошилова, 5, 7, 11; Крайней, ст6; Максима Горького, 7, 7а, 9, 9а,11/2, 12, 22, 26; Советской, 13а, 20, 21, 22, 24а, 25, 26, 26в, 27, 30, 33, 35, 41, 43, 45, 66, 68; Толстого, 3, 7, 9, 9а, 23а, 40, 42, 44, 46, 46а.
Отключение света
С 8:00 до 18:00 останутся без электричества улицы Ангарская, Богдана Хмельницкого, Доватора, Известковой.
В промежутке с 8:00 до 18:00 на срок до 3-х часов пропадёт напряжение на улицах Бабушкина, Бардина, Богатырской, Водной, Желябова, Интернациональной, Д.Бедного, К. Булавина, Квалёва, Кочеткова, Курчатова, Новотепличной, Плеханова, Пришкина, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, на площади Заводской, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, тёплом, Щепкина.
Пробки
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндек-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
Спорт и ЗОЖ
В преддверие Дня физкультурника в Липецке активно продвигают ценности здорового образа жизни и приглашают липчан, в том числе пожилого возраста, приобщиться к занятиям спортом. Так, в 9:00 в ФОК «Пламя» (ул. Ильича, 31а) состоятся занятия по северной ходьбе (6+), на стадионе «Металлург» (ул. Первомайская. 59) с 10:00 пройдёт часовое занятие по скандинавской ходьбе (6+).
В 9:10 в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 2) ждут пожилых людей на занятия китайской дыхательной гимнастикой цигун (18+). В 10:00 на оздоровительную гимнастику приглашают пенсионеров и предпенсионеров в парк Металлургов, встреча – у главного входа (18+).
Живи долго
В 12:00 в Быхановом саду состоится фестиваль долголетия (18+). Пожилым липчанам расскажут о правильном питании, здоровом образе жизни, предложат комплексы упражнения на каждый день для поддерживания здоровья и активной жизни.
Камерные встречи
Сходить сегодня можно будет и на концерт – в 18:30 в Липецкую областную универсальную библиотеку (ул. Кузнечная, 2). Липецкий Дом музыки организует здесь «Камерные встречи» с исполнением классических музыкальных произведений.
Выступят: Алексей Швыдкин (фортепиано, г. Санкт-Петербург), Екатерина Решетникова (скрипка, г. Тамбов), Эллина Иванова (фортепиано, г. Тамбов); а также трио Липецкого Дома музыки: Эльвира Бокова (виолончель), Сергей Тюленев (фагот), Андрей Урывский (валторна).
В программе — сочинения Фредерика Шопена, Петра Чайковского, Александра Скрябина и других композиторов.
Киновечер
В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 устроят показ фильма «Расёмон». Япония, 1950. Драма. Криминал. Режиссёр Акиро Куросава (18+).
Древняя Япония. В лесу изнасилована женщина, а её муж убит. Есть четыре точки зрения на это происшествие, у каждого из четырех свидетелей — своя. Каждая сторона проливает свет на случившееся, добавляя дополнительные детали. Рейтинг фильма на Кинопоиске – 7,6.
Кадр из фильма
«Читающий август»
В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 10:00 ждут юных гостей, чтобы поговорить о книгах (12+).
Во двор
Мероприятия проекта «Всей семьёй во двор» (0+) сегодня пройдут на улице 8 марта, 17/2. Жители дома и их ближайшие соседи в 18:00 от души повеселятся, послушают музыку, примут участие в конкурсах и т.д.
Липчан курс доллара не волнует
За курсом доллара следят только 20% экономически активных липчан, за курсом евро — 14%, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.
Остальные «покупают всё в рублях» и им котировки валюты неинтересны. Именно эти люди, как правило, больше всех искренне удивляются росту цен. Они искренне не понимают, почему стоимость товаров неуклонно ползет вверх.
Дорогие липчане! Сегодняшний день начался бурно и нам пока неясно, что он нам принесёт. Следить за новостями сейчас необходимо, как никогда. У липчан для этого есть GOROD48 – информационные ресурс, которые уже более полутора десятилетий называют электронным именем региона. Чаще заходите на сайт и не пропускайте события. С нами вы всегда предупреждены, а значит – вооружены. Ждём вас снова и снова!
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