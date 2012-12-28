Каждый третий пострадавший в ДТП с мототранспортом — подросток

За 7 месяцев в Липецкой области произошло 95 ДТП с участием мототранспорта, в которых 7 человек погибли и 102 получили травмы

За семь месяцев этого года в Липецкой области произошло 95 автоаварий с участием мототранспорта, в которых 7 человек погибли, в том числе один несовершеннолетний, и 102 человека получили травмы различной степени тяжести. Такие данные приводит Госавтоинспекция Липецкой области.В числе пострадавших – 38 детей до 16 лет, то есть почти каждый третий пострадавший в ДТП с участием мототранспорта – это подросток, не имеющий права управления.Родителям напоминают: для управления мототранспортом нужно пройти обучение и получить права на управление скутерами и мопедами – с 16 лет, мотоциклами – с 18 лет.«Позволяя своему ребенку сесть за руль мопеда или скутера, вы подвергаете серьезной опасности его жизнь и здоровье. Даже если у молодых людей есть права, они должны максимально обезопасить себя – использовать защитную экипировку: шлем, перчатки, специальную обувь. И обязательно надо помнить, что за нарушение правил управления мототранспортом, как и автомобилями, предусмотрена ответственность вплоть до уголовной», – добавляют в полиции.