На родителей выпивавших на Зелёном острове подростков составлены административные протоколы
Сегодня в Липецке: потратить маткапиталл на учебники и тетрадки, профессии, в которых платят неоправданно мало
Происшествия
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сегодня, 15:12
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Каждый третий пострадавший в ДТП с мототранспортом — подросток
За 7 месяцев в Липецкой области произошло 95 ДТП с участием мототранспорта, в которых 7 человек погибли и 102 получили травмы
В числе пострадавших – 38 детей до 16 лет, то есть почти каждый третий пострадавший в ДТП с участием мототранспорта – это подросток, не имеющий права управления.
Родителям напоминают: для управления мототранспортом нужно пройти обучение и получить права на управление скутерами и мопедами – с 16 лет, мотоциклами – с 18 лет.
«Позволяя своему ребенку сесть за руль мопеда или скутера, вы подвергаете серьезной опасности его жизнь и здоровье. Даже если у молодых людей есть права, они должны максимально обезопасить себя – использовать защитную экипировку: шлем, перчатки, специальную обувь. И обязательно надо помнить, что за нарушение правил управления мототранспортом, как и автомобилями, предусмотрена ответственность вплоть до уголовной», – добавляют в полиции.
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