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сегодня, 15:12
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Каждый третий пострадавший в ДТП с мототранспортом — подросток

За 7 месяцев в Липецкой области произошло 95 ДТП с участием мототранспорта, в которых 7 человек погибли и 102 получили травмы

За семь месяцев этого года в Липецкой области произошло 95 автоаварий с участием мототранспорта, в которых 7 человек погибли, в том числе один несовершеннолетний, и 102 человека получили травмы различной степени тяжести. Такие данные приводит Госавтоинспекция Липецкой области.

В числе пострадавших – 38 детей до 16 лет, то есть почти каждый третий пострадавший в ДТП с участием мототранспорта – это подросток, не имеющий права управления.

Родителям напоминают: для управления мототранспортом нужно пройти обучение и получить права на управление скутерами и мопедами – с 16 лет, мотоциклами – с 18 лет.

«Позволяя своему ребенку сесть за руль мопеда или скутера, вы подвергаете серьезной опасности его жизнь и здоровье. Даже если у молодых людей есть права, они должны максимально обезопасить себя – использовать защитную экипировку: шлем, перчатки, специальную обувь. И обязательно надо помнить, что за нарушение правил управления мототранспортом, как и автомобилями, предусмотрена ответственность вплоть до уголовной», – добавляют в полиции.
ДТП
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Комментарии (6)

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Как гость
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Старик
41 минуту назад
А когда-то мопедами можно было управлять с 14 лет без всяких прав, а на мотоцикл права получали с 16 лет. Эх, были времена!
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Спрутс
сегодня, 17:35
До 18 можно водить, но нельзя нести адм. ответственность? И контроля ноль, ценности ..
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Ссёлки
сегодня, 17:08
У нас возле школы 35 и поликлиники гонки устраивают,а там ведь маленькие детки гуляют.Уважаемые родители этих ездюков,заберите и поставьте в гараж,пока еще горе к Вам не пришло.Это улица и дорога,с ней не шутят.
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Гость
сегодня, 16:26
Когда же Гайцы займутся этой вакханалией. В каждом населённом пункте гоняют эти бестолковые малолетки. Горе родителям!
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Китайский гoрoдовой
сегодня, 15:23
Это же не самокаты, бури возмущения не будет. Комментаторы "сами в детстве в деревне гоняли и все нормально было. Верните СССР!"
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Эксперт
сегодня, 16:22
В 90х и на велосипедах некоторые даже не гоняли а ездили медленно и то умудрялись попадать в крупные аварии на перекрестках а все потому что они и не думали смотреть по сторонам думая что дорога их главная а не тех кто едет с других сторон , водители в свою очередь всегда тоже думают что они главные на дороге от этого столько аварий.
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