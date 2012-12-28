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Происшествия
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55 минут назад
Три женщины получили травмы в столкновении автобуса и легковушки на Заводской площади
Кроме них 5 августа на дорогах области пострадали еще пять человек.
Еще одна серьезная авария произошла вчера в Измалковском районе на автодороге Мягкое – примыкание к автодороге Афанасьево – Измалково: столкнулись «КамАЗ» под управлением 58-летнего водителя и «ВАЗ-2107» с 35-летним мужчиной за рулем. По данным Госавтоинспекции, оба водителя и 57-летний пассажир грузовика с травмами были доставлены в больницу.
В Усмани около десяти вечера на улице Радищева 35-летний водитель автомобиля «Киа» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водитель и его 27-летний пассажир с травмами госпитализированы.
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