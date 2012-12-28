Общество
555
сегодня, 10:51
12
В Кузнечном переулке появился мини-провал
Его оперативно заделали сначала окурками, потом — асфальтной крошкой.
В него успели накидать мусора и окурков до приезда техники МБУ «Управление благоустройства Липецка». Рабочие муниципального предприятия забросали ямку срезом асфальтобетонной крошки.
Причина этого мини-провала не известна. «Будем наблюдать за развитием ситуации», — сообщили GOROD48 в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.
0
0
1
0
4
Комментарии (12)