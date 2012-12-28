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Общество
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сегодня, 10:51
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В Кузнечном переулке появился мини-провал

Его оперативно заделали сначала окурками, потом — асфальтной крошкой.

Перед минувшими выходными в Кузнечном переулке, в двух метрах от свежеотремонтированного Плехановского спуска образовался небольшой провал.

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В него успели накидать мусора и окурков до приезда техники МБУ «Управление благоустройства Липецка». Рабочие муниципального предприятия забросали ямку срезом асфальтобетонной крошки.

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Причина этого мини-провала не известна. «Будем наблюдать за развитием ситуации», — сообщили GOROD48 в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.
ремонт дорог
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Алькаш
6 минут назад
Во всём виноваты грызуны.Всё грызут.
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Желябова.
8 минут назад
На Зегеля 30а, тротуар у стены здания вместе с плиткой провалился, ждëм Мэра.
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Не зря
14 минут назад
43 года наблюдаете, наблюдать нодо когда делали ремонт.
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я
30 минут назад
Это разве провал?
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Ветеран
49 минут назад
На ул Ленина, на тротуаре уже давно аккуратная круглая дыра к центру земли и ничего, последние 4 дня поставили пластиковый блок.
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Геолог
сегодня, 12:07
Срочно провести георадарные исследования участка! Срочно иначе может быть хуже
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Ясновидение.
сегодня, 11:48
Это не спроста к соборной подбирается. Выборы же скоро.
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Зануда 48
сегодня, 11:26
Таких провалов целый список..
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Ольга Ивановна
сегодня, 11:24
Не провал, а прорыв и рывок.
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Галина
сегодня, 11:24
Налить воды и будет у нас своё озеро "Провал".
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