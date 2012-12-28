В Кузнечном переулке появился мини-провал

Его оперативно заделали сначала окурками, потом — асфальтной крошкой.

Перед минувшими выходными в Кузнечном переулке, в двух метрах от свежеотремонтированного Плехановского спуска образовался небольшой провал.В него успели накидать мусора и окурков до приезда техники МБУ «Управление благоустройства Липецка». Рабочие муниципального предприятия забросали ямку срезом асфальтобетонной крошки.Причина этого мини-провала не известна. «Будем наблюдать за развитием ситуации», — сообщили GOROD48 в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.