Цвет настроения синий

Десантники отмечают свой праздник.

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Торжества по случаю Дня ВДВ в Липецке начались сегодня рано утром у памятника Герою Советского Союза Василию Маргелову, который находится в районе Сырского Рудника. Десантники возложили цветы легендарному командующему ВДВ. Эту аббревиатуру даже иногда расшифровывают как войска дяди Васи.А в 10.00 на площади Героев собралось несколько сот человек. Это официальная часть праздника.Потом десантники колонной двинулись до Нижнего парка (для этого в центре перекрыли движение, а в магазинах по ходу движения колонны не будут продавать спиртное), где их ждет праздничный концерт.Фонтаны сегодня работают, а на Центральном рынке продавцы арбузов предусмотрительно не стали начинать торговлю. Хотя в Липецке серьезных конфликтов в День ВДВ давно не было.