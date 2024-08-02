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59 минут назад
9

Цвет настроения синий

Десантники отмечают свой праздник.

Торжества по случаю Дня ВДВ в Липецке начались сегодня рано утром у памятника Герою Советского Союза Василию Маргелову, который находится в районе Сырского Рудника. Десантники возложили цветы легендарному командующему ВДВ. Эту аббревиатуру даже иногда расшифровывают как войска дяди Васи.

А в 10.00 на площади Героев собралось несколько сот человек. Это официальная часть праздника.

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Потом десантники колонной двинулись до Нижнего парка (для этого в центре перекрыли движение, а в магазинах по ходу движения колонны не будут продавать спиртное), где их ждет праздничный концерт.

Фонтаны сегодня работают, а на Центральном рынке продавцы арбузов предусмотрительно не стали начинать торговлю. Хотя в Липецке серьезных конфликтов в День ВДВ давно не было.
День ВДВ
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Завхоз
6 минут назад
Ждём вечерние и завтрашние криминальные сводки!слабо встретить праздник трезвым вдвшники?
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Лиза
6 минут назад
С праздником, десантники!
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Космодесант
9 минут назад
Ни разу за время своего существования ВДВ - ни разу никуда не десантировались а просто бегали как обычная пехота.
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Не водку пить
35 минут назад
А за арбузом и дыней идти надо , здоровый образ жизни
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Дед
36 минут назад
Уберите все пособия и их вообще тогда не будет, один не прокормит семью из 7-10 человек.
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Позитив
7 минут назад
Для чего тогда такую большую семью заводить, раз прокормить не в силах???
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ЮВП
45 минут назад
Сделаем День ВДВ еженедельно !!! Тогда и проблем с продавцами арбузов и шаурмы в городе не будет.
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?
18 минут назад
И часто у Вас возникают проблемы с продавцами арбузов и шаурмы?
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Антон
40 минут назад
с алкашами тогда проблемы будут, которые отслужили год и считают себя десантниками
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