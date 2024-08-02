Цвет настроения синий

Общество
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59 минут назад
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Десантники отмечают свой праздник.
А в 10.00 на площади Героев собралось несколько сот человек. Это официальная часть праздника.
Потом десантники колонной двинулись до Нижнего парка (для этого в центре перекрыли движение, а в магазинах по ходу движения колонны не будут продавать спиртное), где их ждет праздничный концерт.
Фонтаны сегодня работают, а на Центральном рынке продавцы арбузов предусмотрительно не стали начинать торговлю. Хотя в Липецке серьезных конфликтов в День ВДВ давно не было.
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