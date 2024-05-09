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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: День ВДВ, перекрытие улиц и «сухой закон»

Представляем программу сегодняшнего праздничного дня.

Дождик

Начало августа выдалось дождливым. Сегодня на улице 24-26 градусов тепла и небольшой дождик.

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Отключение воды

А вот в кранах вода будет не у всех. С 10:00 и до окончания ремонтных работ ни капли влаги не упадет в раковинах жителей улиц 15 микрорайон, 16, 22, 23, 24, 25, 35, 36, 35а, 35б, 37, 37а, 39; Водопьянова, 70; Интернациональной, 12 б; Коммунальной, 10, 12; Фрунзе, 30, 32; Циолковского, 24, 24/1, 26, 30.

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Отключение света

С 8:00 до 18:00 в связи с ремонтом обесточат улицы Зареченскую и Земную.

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В промежутке с 8:00 до 18:00 монтаж приборов учёта вызовет отключения электричества на срок до 3-х часов на улицах 3-е Сентября, 40 лет Октября, Бабушкина, Бардина, Богатырской, Водной, В.Терешковой, Героя России Э.Белана, Д. Бедного, Звездной, Ильича, К.Булавина, Космонавтов, Кочеткова, Кривенкова, Курчатова, Мистюкова, Римского-Корсакова, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, Ушинского, Циолковского, на площади Заводской, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, тёплом, Щепкина.

Пробки

Пятница, шествие десантников – всё это не способствует планомерному движению в городе. Обязательно начнутся пробки. Узнавать о них можно с помощью «Яндекс-карт» и аналогичных приложений. И да прибудет с вами сила – вдруг удастся выбрать относительно свободный маршрут.


День ВДВ

Сегодня праздник у «голубых беретов», которым одного митинга уже мало, поэтому будет два. В 8:00 торжественное мероприятие пройдёт на улице Маргелова (р-н Сырского рудника) у памятника легендарному командующему (по одной из неофициальных версий ВДВ расшифровывается, как «Войска дяди Васи» т.е. Маргелова Василия Филипповича, прим.). Собравшиеся произнесут пару речей и возложат цветы к монументу (6+).

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А в 10:00 ветераны службы обменяются поздравлениями на площади Героев, откуда начнётся традиционный марш десантников – по улице Зегеля, Петровскому спуску и т.д. завершится всё в Нижнем парке, где в 10:30 начнётся концерт «Никто, кроме нас» (12+).

Центр перекроют

В связи с торжественным митингом и шествие по городу движение в центре Липецка будет закрыто с 10 утра. Ограничение введут по ходу движения колонны – площадь Героев, улица Зегеля, площадь Плеханова, Петровский проезд. Как только «голубые береты» пройдут, транспорт поедет по привычным маршрутам согласно расписанию.

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Любопытно, почему в отличие от марафонов и триатлонов, липчане почти не возмущаются по поводу ограничения движения 2 августа? Ну – если только в Интернете. Могли бы подойти сегодня на площадь Героев и там аргументированно и по существу изложить свои возражения.

Без алкоголя

Возможно, никто не станет высказывать недовольство ещё и потому, что поблизости от праздничных мероприятий не будут продавать спиртное аж с 6 утра и до 15 часов.

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Без десантуры

Пройдут сегодня в Липецке и мероприятия, не связанные с Днём ВДВ, в том числе – под открытым небом. В 18:00 в парке Победы состоится концерт «Вечер в парке» (12+) от вокального дуэта Евгения и Ольги Поляковых.

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А в 18:00 в Нижнем парке и Быхановом саду состоятся выступления из цикла «Уличный артист» (12+).

Кино по любовь

Покажут сегодня и кино на свежем воздухе. В 20:00 на большом экране, установленном на Городище, включат фильм «Я делаю шаг». Россия, 2023. Мелодрама. Режиссёр Ольга Акатьева (6+)

Саша Макаров мечтает работать в Москве, в престижной школе, а вынужден прозябать в Пскове. Причем в той же школе, где когда-то учился сам. Ученики — наглецы, завуч Сашу ненавидит, а сам он никому не доверяет, кроме одного человека — подруги детства. Или уже больше, чем подруги? Любовь лечит любые раны, но она требует и честности. А Саше есть что скрывать от всего мира.

В ролях: Сергей Новосад, Мария Аронова, Равшана Куркова.


Настольные игры

Провести вечер вдали от суеты, криков «Ура» и тостов приглашает культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:00 на многочисленных столах начнётся вечер настольных игр.

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Знать все правила и быть ассом не обязательно. Игромастер Юлия Гаврилина всему научит на ходу.

Пётр – первый русский археолог?

Сходить сегодня можно и в Историко-культурный музей (ул. Космонавтов, 2) на выставку «Сказ о том, как царь Пётр Костёнки изучал».

Костёнки - это один из крупнейших памятников палеолита (когда люди бегали в шкурах и пользовались только каменными орудиями труда) на территории современной Липецкой области. Предметы на выставку подобраны из фондов Государственного археологического музея-заповедника «Костёнки»и повествуют об интересе, который проявлял первый российский император к находкам костей мамонтов.
Особая гордость выставка - «раскоп Филимона Катасонова» – солдата Преображенского полка, выполнившего наказ государя по поиску огромных костей невиданного зверя.

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Интересом Петра I к археологии и его раскопками принято восхищаться. Любопытно, что главный археолог Липецкого педуниверситета, сам являясь в сущности человеком малоизвестным, яростно критикует перед студентами достижения одного из самых знаменитых представителей своей профессии, в XIX веке сначала доказавшем существование мифической Трои, а затем раскопавшей её останки. Мол, раскопки велись не по правилам и от них много вреда. Наверное, петровский рекрут Филимон Катасонов проделал всё грамотно и с научной точки зрения безукоризненно. Или это другое…

Дорогие липчане! Жизнь несётся стремительно. Мы разменяли уже последний месяц лета. В этом калейдоскопе событий нужно уметь ориентироваться и принимать верные решения. И как десантнику в небе помогает парашют, так и жителям Липецкой области – GOROD48. Достаточно просто заходить на наш сайт время от времени и быть в курсе всех главных новостей региона. Ведь без этого сейчас никуда. Ждём вас на наших электронных страницах 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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