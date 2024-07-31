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В России
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сегодня, 16:15
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В Госдуме объяснили отказ в отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Комитете Госдумы по обороне пояснили, почему отклонили законопроект об отсрочке от мобилизации отцам троих детей.
По его словам, профильный комитет с пониманием относится к стремлению авторов законопроекта защитить максимальное число граждан, по их мнению, от неблагоприятных последствий мобилизации, как частичной, так и общей. Но при этом он добавил, что вопросы национальной безопасности и обороноспособности государства в приоритете.
По мнению Красова, каждый мужчина должен в первую очередь защищать свою семью, общество и государство, а потом уже думать и заботиться о добыче для своей семьи.
"Из чего состоит [слово] "мужчина"? "Муж" и "чин". "Муж" — это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства, а в последующем "чин" — это работник, добытчик", — объяснил депутат.
Ранее Госдума отклонила проект закона об отсрочке от мобилизации для части россиян — отцов троих детей.
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