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15944
сегодня, 16:15
11

В Госдуме объяснили отказ в отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

В Комитете Госдумы по обороне пояснили, почему отклонили законопроект об отсрочке от мобилизации отцам троих детей.

Первый заместитель председателя Госдумы по обороне Андрей Красов объяснил отказ в отсрочке от мобилизации для части россиян, - пишет Lenta.ru со ссылкой на трансляцию с прошедшего заседания.

По его словам, профильный комитет с пониманием относится к стремлению авторов законопроекта защитить максимальное число граждан, по их мнению, от неблагоприятных последствий мобилизации, как частичной, так и общей. Но при этом он добавил, что вопросы национальной безопасности и обороноспособности государства в приоритете.

По мнению Красова, каждый мужчина должен в первую очередь защищать свою семью, общество и государство, а потом уже думать и заботиться о добыче для своей семьи.

"Из чего состоит [слово] "мужчина"? "Муж" и "чин". "Муж" — это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства, а в последующем "чин" — это работник, добытчик", — объяснил депутат.

Ранее Госдума отклонила проект закона об отсрочке от мобилизации для части россиян — отцов троих детей.
мобилизация
отсрочка
многодетные
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
2 минуты назад
Нормально но им платят.... На гражданке не все так получают...
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Гость
35 минут назад
Согласен, никого из депутатов не волнует что будет с детьми мобилизованных.
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Гриш
47 минут назад
Давайте и детей тоже. Что уж мелочиться!
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Сергей
48 минут назад
Они своих детей мобилизуют? У них то и чин повыше будет :-)
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Гриш
49 минут назад
Бред. А детей кто будет вырасти. Государство? Через день забудут. Сам бы пошёл. Но после того как дети вырастут.
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Алина
52 минуты назад
Все правильно! Многодетные отцы как никто более должны быть заинтересованы в благополучие своей страны!
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Серёга
56 минут назад
Год семьи. Поддержка матерей и детей.
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Геннадий
57 минут назад
Как ему защищать свою семью, если он на СВО защищает Страну? Не считаю, что отца троих детей необходимо мобилизовать. Куча бездетных, их в первую очередь нужно мобилизовать.
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роман
сегодня, 16:50
кормить моих детей к то кормить и обучать будет депутаты ГД ? 400 к руб дают на что хватит за 1 год обучении старшему ребенку, 2024 год семьи в России я и моя семья не ощутили ни на чем
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Гость
сегодня, 16:40
Во как! И оплату повысили, и больше никого не нашлось? А может, детишек Думы пошерстить на этот счёт? И как вдове, не дай бог, потом с тремя детьми замуж выходить?
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Гость
сегодня, 16:50
За кого замуж?Это толькоесли разрешить многоженство,чтобы вторую и третью жену брать,а так женщины останутся одни со своими детьми и проблемами.
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