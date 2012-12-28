69-летнего пенсионера оштрафовали за продажу опасного самогона

Экспертиза показала, что спиртное включало этиловый эфир молочной кислоты и фенилэтанол, и являлось опасным для жизни и здоровья человека.

Усманский районный суд вынес приговор 69-летнему мужчине по части первой 1 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале этого года пенсионер продал за 150 рублей бутылку самогона. Экспертиза показала, что состав напитка включал в себя этиллактат (этиловый эфир молочной кислоты), фенилэтанол, и спиртное являлось опасным для жизни и здоровья человека.Подсудимый полностью признал вину. В результате его оштрафовали на 12 тысяч рублей.