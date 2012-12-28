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Происшествия
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сегодня, 17:24
69-летнего пенсионера оштрафовали за продажу опасного самогона
Экспертиза показала, что спиртное включало этиловый эфир молочной кислоты и фенилэтанол, и являлось опасным для жизни и здоровья человека.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале этого года пенсионер продал за 150 рублей бутылку самогона. Экспертиза показала, что состав напитка включал в себя этиллактат (этиловый эфир молочной кислоты), фенилэтанол, и спиртное являлось опасным для жизни и здоровья человека.
Подсудимый полностью признал вину. В результате его оштрафовали на 12 тысяч рублей.
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