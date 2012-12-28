Лебедянец заплатил за выезд экстренных служб на ложное сообщение о минировании

С мужчины взыскали 6 617 рублей.

В Лебедянском районе направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (по части первой статьи 207 УК РФ).Также прокурором Лебедянского района был заявлен гражданский иск, в котором просил взыскать с шутника в возмещение стоимости проведенных экстренными службами мероприятий.Лебедянец согласился с этими требованиями и уже возместил ущерб в 6 617 рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в эту сумму вошли выезд сотрудников ГУ МЧС России по Липецкой области — 2576 рублей, неотложки из Лебедянской ЦРБ — 932 рубля и полицейских из МВД России «Лебедянский» — 3109 рублей.