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Происшествия
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12 минут назад
Лебедянец заплатил за выезд экстренных служб на ложное сообщение о минировании
С мужчины взыскали 6 617 рублей.
Также прокурором Лебедянского района был заявлен гражданский иск, в котором просил взыскать с шутника в возмещение стоимости проведенных экстренными службами мероприятий.
Лебедянец согласился с этими требованиями и уже возместил ущерб в 6 617 рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в эту сумму вошли выезд сотрудников ГУ МЧС России по Липецкой области — 2576 рублей, неотложки из Лебедянской ЦРБ — 932 рубля и полицейских из МВД России «Лебедянский» — 3109 рублей.
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