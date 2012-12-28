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Происшествия
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52 минуты назад
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Массовая драка на улице Казьмина обошлась без пострадавших и претензий друг к другу
В социальных сетях опубликовано видео массовой драки у одного из домов в микрорайоне «Звездный»
Жители окрестных домов вызвали полицию.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полиция прибыла на место драки 00.15. Драчуны уже успокоились, друг к другу претензий никто не имел, заявления друг на друга писать не стали.
- Из медицинских учреждений также никаких сведений о пострадавших в драке не поступало. Но отдел полиции №4 проводит проверку по данному факту, - сообщили в полиции.
Видео телеграмм-канала «Липецк в эфире»
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