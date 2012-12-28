Массовая драка на улице Казьмина обошлась без пострадавших и претензий друг к другу

В социальных сетях опубликовано видео массовой драки у одного из домов в микрорайоне «Звездный»

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Видео телеграмм-канала «Липецк в эфире»

Жители нового микрорайона в полночь были разбужены громкими криками. У одного из домов по улице Казьмина дрались около десятка человек.Жители окрестных домов вызвали полицию.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полиция прибыла на место драки 00.15. Драчуны уже успокоились, друг к другу претензий никто не имел, заявления друг на друга писать не стали.- Из медицинских учреждений также никаких сведений о пострадавших в драке не поступало. Но отдел полиции №4 проводит проверку по данному факту, ­- сообщили в полиции.