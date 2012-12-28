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52 минуты назад
3

Массовая драка на улице Казьмина обошлась без пострадавших и претензий друг к другу

В социальных сетях опубликовано видео массовой драки у одного из домов в микрорайоне «Звездный»

Жители нового микрорайона в полночь были разбужены громкими криками. У одного из домов по улице Казьмина дрались около десятка человек.



Жители окрестных домов вызвали полицию.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полиция прибыла на место драки 00.15. Драчуны уже успокоились, друг к другу претензий никто не имел, заявления друг на друга писать не стали.

- Из медицинских учреждений также никаких сведений о пострадавших в драке не поступало. Но отдел полиции №4 проводит проверку по данному факту, ­- сообщили в полиции.
Видео телеграмм-канала «Липецк в эфире» 
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
коля
17 минут назад
селитесь там почаще .много еще чего не куплено .а мы вас потом забором огородим.
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Адвокат
23 минуты назад
Маргиналы бутылку не поделили.
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Рядом
38 минут назад
Как раньше было , в старые добрые времена, район на район.
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