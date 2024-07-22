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В селе Октябрьское погибли пять баранов
Происшествия
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Происшествия
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сегодня, 09:32

В селе Октябрьское погибли пять баранов

21 пожар зарегистрирован в Липецкой области за выходные: в восьми случаях горел мусор, в трех — сухая трава и дважды липчане забывали о готовящейся еде на плите.

Утром 21 июля в селе Октябрьское Усманского района во время пожара в надворной постройке погибли пять баранов и сгорела вся конструкция с тонной сена, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Тем же утром в селе Казинка Грязинского района сгорел строительный вагончик.

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А в Липецке в течение дня сгорела электрощитовая в девятиэтажке по улице Циолковского — пришлось эвакуировать одного человека, садовый домик в СНТ «Дачный-5» и повреждена горизонтальная опалубка в строящемся дома по проспекту Победы, 99.

Днем ранее в Грязях на улице Чернышевского сгорело бесхозное строение, в пятиэтажке по улице Космонавтов до приезда пожарных очевидцы успели потушить горящий потолочный светильник.

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Всего же за выходные пожарные 21 раз реагировали на сообщения о возгораниях, из которых 11 раз горел мусор и сухая трава, а дважды у липчан подгорала пища.
МЧС
пожар
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