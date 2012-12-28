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сегодня, 11:22
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Рыбак два дня провёл в перевернувшейся машине: мужчина в реанимации

У жителя Усманского района — сочетанная травма и серьёзные ожоги.

Из Усманской межрайонной больницы в областной ожоговый центр доставлен 68-летний мужчина с ожогами 23% тела и сочетанной травмой.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 14 июля мужчина поехал на рыбалку по полям, съехал в кювет и его машина перевернулась.

Два дня мужчина лежал под перевернувшимся автомобилем. В результате происшествия водитель получил черепно-мозговую травму, у него сломаны ребра и ключица, повреждён позвоночник. А ноги мужчины обожжены вылившимся горячим тосолом — водителю диагностировали ожоги 23% тела.

Мужчина находится в реанимации. Врачи борются за его жизнь.
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Лиза
5 минут назад
В каком же состоянии он сел за руль и зачем он поехал по полям, а не по нормальной дороге?
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Гостья
14 минут назад
Ой, ой... Как страшно. Два дня в беспомощном состоянии. Господи, не оставь его своей милостью, помоги.
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Человечность
55 минут назад
Страшно! 2 дня никто не искал человека??? Раньше соседи били тревогу, если родных не было, а человек пропал! А теперь никто никому не нужен. Выздоровления пострадавшему!
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