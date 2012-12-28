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Происшествия
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сегодня, 11:22
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Рыбак два дня провёл в перевернувшейся машине: мужчина в реанимации
У жителя Усманского района — сочетанная травма и серьёзные ожоги.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 14 июля мужчина поехал на рыбалку по полям, съехал в кювет и его машина перевернулась.
Два дня мужчина лежал под перевернувшимся автомобилем. В результате происшествия водитель получил черепно-мозговую травму, у него сломаны ребра и ключица, повреждён позвоночник. А ноги мужчины обожжены вылившимся горячим тосолом — водителю диагностировали ожоги 23% тела.
Мужчина находится в реанимации. Врачи борются за его жизнь.
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