Рыбак два дня провёл в перевернувшейся машине: мужчина в реанимации

У жителя Усманского района — сочетанная травма и серьёзные ожоги.

Из Усманской межрайонной больницы в областной ожоговый центр доставлен 68-летний мужчина с ожогами 23% тела и сочетанной травмой.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 14 июля мужчина поехал на рыбалку по полям, съехал в кювет и его машина перевернулась.Два дня мужчина лежал под перевернувшимся автомобилем. В результате происшествия водитель получил черепно-мозговую травму, у него сломаны ребра и ключица, повреждён позвоночник. А ноги мужчины обожжены вылившимся горячим тосолом — водителю диагностировали ожоги 23% тела.Мужчина находится в реанимации. Врачи борются за его жизнь.