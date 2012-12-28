Улицу Царицы Татьяны в Липецке завалили битым кирпичом и строительным мусором

От этих действий пострадала семья «раба Божьего Владимира».

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Жителя Липецка Владимира С. сотрудники мэрии и депутаты горсовета знают по его самоназванию — как «раба Божьего Владимира». Этот неугомонный человек что только не делал, чтобы привлечь внимание власти к лелеемому им патриотическому проекту «Ратное поле». И свои религиозные вирши читал на публичных слушаниях по исполнению бюджета, и мэров Иванова и Уваркину подстерегал на Днях города, и всякие подарки со смыслом дарил вип-чиновникам типа лаптей, балалаек и лыж, и перформансы с символикой «Единой России» устраивал, но толку было ноль. Никто не дал державному мужу на его затею ни копейки.Пришлось ему все делать самому. Начинание центру подготовки выпускников школ к службе в армии было положено рабом Божьим в 2012 году, когда он скупил и оформил на свою родню — мать, жену, сына и дочь — семь участков в СНТ «Ферросплавщик». Всего 45 соток. И решил, что отныне тут быть поселку Державный. Улицу, которая сложилась из семейных участков, назвал именем Царицы Татьяны. Одновременно и в честь убиенной дочери последнего российского императора Николая Второго, и в честь своей жены.Под улицу Царицы Татьяны истово верующий мужчина спланировал бульдозером территорию на берегу последнего водоема в цепочке Привокзальных прудов, образованных почти пересохшей речушкой Студеновкой (ручьем Студеным). Как раз тогда активно застраивалась улица Баумана, и Владимир потратил 300 тысяч рублей за чернозем, который вывозили со стройплощадок. Платил по 500 рублей за «КамАЗ». Говорит, что завез 17 тысяч тонн грунта и разровнял его нанятым бульдозером. К 70-летию Победы посадил 150 именных лип — с написанными на табличках именами липчан, воевавших в Великую Отечественную (в их числе был и его родной дядя). К 75-летию Победы подсадил еще лип.В это же время опять же за свой счет мужчина начал строительство центра подготовки допризывной молодежи «Ратное поле», предполагая, что Россию скоро ждут великие испытания. Разогнался не на шутку, выгнав первый этаж здания площадью 360 кв.м, в котором должны были быть молельня, трапезная, казарма и тренажерный зал. Вложил в это дело порядка 300 тысяч рублей. Делал все сам и говорит, что по заказанному в техническом университете проекту под клуб патриотического воспитания.На этом дело и встало. Первый этаж до сих пор не перекрыт. А весь его липовый парк уничтожили вандалы. Этой зимой Владимир не раз видел, как АС-машины сливали в пруд нечистоты, а ведь он организовывал там каток, где для удобств отдыхающих построил на бережку туалет и раздевалку. Весной лед растаял и вся рыба из водоема всплыла вверх пузом — вода воссмердела, аки во время первой египетской казни. А в начале июля некий Александр, как понял Владимир, стал привозить на улицу Царицы Татьяны строительный мусор и вываливать его на земли общего пользования СНТ и на участки раба Божьего.— Сначала всю зиму в пруд сливали содержимое выгребных ям, превратив водоем в канализационный отстойник, в биологическую бомбу замедленного действия, а сейчас на его берег возят мусор. Купил какой-то парень землю, участки №5 и №11, которые не стоят на кадастровом учете, засыплет скоро мусором земли садоводства между ними, потом отгрохает забор прямо к воде и все, мой проект накрылся медным тазом! Где прокуратура? Где полиция? Где экологи? — рвет на себе волосы несостоявшийся меценат, человек дела.Владимир удивлен тем, что мэрия не видит помимо этих нарушений и самого поселка Державный.— Вот же он, — показывает раб Божий на коттеджи «Ферросплавщика». — Эти дома на 200-300 квадратных метров власть не видит. Они проходят как садовые домики, наверное. И налогов за них никто не платит.Обращение в GOROD48 — последняя надежда человека с активной жизненной позицией на то, что его услышат.— Я готов за свои деньги очистить дно пруда, только мне нужно, чтобы городская администрация слила из него воду. Это раньше был отстойник трубного завода. Можно слить мертвую воду, просто вынув из замка пруда пробку как из ванной. По-прежнему готов реализовать проект «Ратное поле» как частно-государственное партнерство, о котором столько говорят. Дело за государством в лице мэрии или правительства области. Но пока по моей протянутой для рукопожатия руке только бьют!Раб Божий Владимир говорит, что его проект благоустройства Привокзальных прудов находятся под сукном в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии вот уже шесть лет. Однако, по словам руководителя этого ведомства, вице-мэра Светланы Сурмий, сделать что-то с этими водоемами невозможно, так как они считаются руслом реки Студеновки, а это — федеральная собственность.Сейчас на балансе муниципалитета находятся шесть прудов — на улицах Земной на Новолипецке, Папина (так называемая Кирпичка), Известковой, в районе 3-го участка поселка ЛТЗ и два — на улице Буденного. В этом году на реабилитацию и благоустройство пруда на улице Земной выделены 626,5 тысячи рублей. В мэрии предполагают благоустроить территорию, прилегающую к Привокзальным прудам, в 2025-2026 годах при наличии на то финансирования.