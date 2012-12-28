Кражу денег с карты записала камера магазина

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55-летний липчанин сообщил в полицию о краже 9 900 рублей с утерянной банковской карты. Деньги со счёта пропали в период с 1 по 3 июля.«В краже подозревают неработающего 32-летнего липчанина. Он нашёл чужую банковскую карту и расплачивался ею в торговых точках Липецка в течение трех дней, пока карту не заблокировали», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.В содеянном мужчина сознался, деньги вернул.А 7 июля с похожим заявлением обратилась 69-летняя пенсионерка — у неё 5 июля украли 18 000 рублей с утерянной банковской карты.По подозрению в этой краже задержан неработающий 48-летний липчанин. Тот нашел банковскую карту за киоском и в течение четырех часов потратил 18 000 рублей, расплачиваясь картой женщины за приобретенный товар.