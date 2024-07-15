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Происшествия
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сегодня, 09:32
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Наезд на 14-летнего самокатчика записали камеры уличного наблюдения
Все было так, как об этом ДТП рассказали очевидцы.
Все оказалось так, как об этом вчера вечером GOROD48 рассказали три очевидца, в их числе мужчина с собакой и женщина, стоявшие на пешеходном переходе в ожидании зеленого света светофора. Из-за их спины на дорогу вылетел самокатчик в тот момент, когда для водителей горел мигающий желтый. На глазах пешеходов подростка сбила белая «Мазда».
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