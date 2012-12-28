Поисковики ищут родственников столяра передвижной авиационной мастерской, чтобы вручить его медаль «За боевые заслуги»
Выходные в Липецке: поёт «автор без статуса», липчан научат играть в крокет и покажут сериал на свежем воздухе
Поисковики ищут родственников столяра передвижной авиационной мастерской, чтобы вручить его медаль «За боевые заслуги»
Общество
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48 минут назад
На семи улицах в Липецке и Подгорном отключат холодную воду
14 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка и в Подгорном – без холодной воды останутся потребители семи улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды организуют по адресам: улица 8 Марта, 18, улица Смургиса, 7, в селе Подгорное - улица Крайняя, 7. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
14 июля работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 с перебоями со светом – не более трех часов для отдельного домовладения – столкнутся потребители в домах №№ 1, 23 по улице Леваневского, № 22 по проспекту Мира, №№ 2, 4, 4а, 13 по улице Островского.
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