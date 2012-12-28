На семи улицах в Липецке и Подгорном отключат холодную воду

14 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка и в Подгорном – без холодной воды останутся потребители семи улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах № 11/2 по улице Горького, №№ 18, 20 по улице 8 Марта, №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова, №№ 2, 4, 6 по улице Стаханова, №№ 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по улице Смургиса, а также в селе Подгорном – в домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней, №№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по улице Подгоренской.Подвоз воды организуют по адресам: улица 8 Марта, 18, улица Смургиса, 7, в селе Подгорное - улица Крайняя, 7. После окончания работ возможно повышение мутности воды.14 июля работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 с перебоями со светом – не более трех часов для отдельного домовладения – столкнутся потребители в домах №№ 1, 23 по улице Леваневского, № 22 по проспекту Мира, №№ 2, 4, 4а, 13 по улице Островского.