За сутки в Липецкой области спасли четверых утопающих

Среди них трое детей.

За сутки на водоёмах Липецкой области спасли троих детей и одну женщину.Как сообщает пресс-служба УГПСС, в районе городского пляжа Задонска 43-летнюю женщину с 9-летним мальчиком на надувном матрасе начало уносить течением. Самостоятельно выплыть к берегу они не смогли - на помощь пришли сотрудники межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №1.А в Липецке помощь понадобилась двум 15-летним девочкам: они заплыли за буйки, а вернуться назад не хватило сил. Сотрудники маневренной поисково-спасательной службы на водных объектах меньше чем за минуту добрались до утопающих на катере и транспортировали их на берег.