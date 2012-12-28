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37 минут назад
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За сутки в Липецкой области спасли четверых утопающих

Среди них трое детей.

За сутки на водоёмах Липецкой области спасли троих детей и одну женщину.

Как сообщает пресс-служба УГПСС, в районе городского пляжа Задонска 43-летнюю женщину с 9-летним мальчиком на надувном матрасе начало уносить течением. Самостоятельно выплыть к берегу они не смогли - на помощь пришли сотрудники межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №1.

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А в Липецке помощь понадобилась двум 15-летним девочкам: они заплыли за буйки, а вернуться назад не хватило сил. Сотрудники маневренной поисково-спасательной службы на водных объектах меньше чем за минуту добрались до утопающих на катере и транспортировали их на берег.
происшествия на воде
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Комментарии (1)

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Липа
27 минут назад
Вот диву даюсь, как безолаберно жители Липецка относятся к собственной жизни!!! Город кишит шизиками!!!
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