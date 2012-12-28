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22 минуты назад

НЛМК подарил студентам ЛГТУ граффити «Металлург будущего»

Граффити с дополненной реальностью «Металлург будущего» от НЛМК официально открыли на фасаде главного корпуса Липецкого технического университета. 

Рисунок появился в коллаборации студентов, известного художника Глеба Солнцева и НЛМК. Граффити показывает трансформацию студента в «Металлурга будущего» — профессионального, преуспевающего и влюбленного в свое дело.\

— Работа не является конечной, она всего лишь дверь, окно в мир технологический. Мы находится в техническом университете, то есть люди связаны с наукой, точными науками. И вот для них абсолютно понятно, что такое дополненная реальность. Через ваш телефон вы попадаете в другой мир, который дополняет изображение. И вы можете увидеть развитие событий, — поделился художник Глеб Солнцев.

Дополненная реальность состоит из 1000 элементов. Все они вращаются вокруг главного героя граффити — Металлурга будущего. Это формулы из учебников, увлечения и хобби студентов, а еще яблоко Ньютона, как символ предстоящих открытий, вдохновения и развития. 
Открытие граффити провели во время церемонии вручения дипломов выпускникам ЛГТУ. Студентов с завершением учебы поздравили директор по персоналу НЛМК Ольга Коростелева. 
 
— Дорогие выпускники, уважаемые родители, педагоги, сотрудники, у нас сегодня знаменательный день – мы вручаем дипломы о высшем образовании. Я с большой честью и благодарностью нахожусь сегодня здесь. У нас есть отличная традиция – накануне Дня металлурга мы дарим городу яркие масштабные арт-объекты. Цели две: украсить город и рассказать о металлургии высокотехнологичной, высокоэкологичной и автоматизированной. У нас крепкие партнёрские отношения с липецким политехом. Управляющий директор, наши вице-президенты, все директора производств — выходцы из ЛГТУ. Я очень надеюсь, что эта традиция продолжится, — отметила директор по персоналу НЛМК Ольга Коростелева.

Первого «Металлурга будущего» НЛМК и команда художника Глеба Солнцева подарили городу два года назад. Рисунок украсил фасад дома №55 по ул. Меркулова и стал первым в Липецке с дополненной реальностью, а в России по уровню сложности 3D-анимации. 

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