Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: вой сирен, музыка Гарри Поттера, бескультурный чиновник
Общество
«Это лето у нас — уже без пляжа»: жители села Ярлуково жалуются на перекрытый доступ к реке
Общество
Еще один человек утонул в Липецкой области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: убийство на остановке, манифест Ченцова и небесная медуза
Общество
Сотрудники охотнадзора поймали одного сбежавшего страуса
Общество
39-летнего мужчину забили черенком от лопаты: он умер в больнице
Происшествия
Поход на шашлыки довёл до суда
Происшествия
Владелец вскрытой в военном городке машины не обратился в полицию
Происшествия
Сбежавший страус гуляет по Новодмитриевке
Общество
На месте, где липчанка распорола промежность, уложат тротуарную плитку
Общество
Читать все
Автомобиль Госавтоинспекции попал в ДТП на улице Циолковского
Происшествия
«Чистый четверг» переименовали в экоакцию «Липчане — родному городу»
Общество
На вонь теперь жалуются жители села Ярлуково
Общество
Севшая за руль пьяной женщина получила два года условно за предложение взятки сотрудникам ДПС
Происшествия
26-летний липчанин со злости бросил кирпич в автомобиль коллеги
Происшествия
17-летний подросток спас из воды девочку, но сам утонул
Происшествия
23-летний липчанин попался на краже магнитолы
Происшествия
35-летний мужчина выдумал угон машины, чтобы избежать ответственности за пьяную езду
Происшествия
Подрядчик из Мордовии снизил стартовой цену торгов на обследование 100-летнего тоннеля в Липецке на 60%!
Общество
29-летняя липчанка забрала из «закладки» 25,74 грамма наркотиков
Происшествия
Читать все
Общество
196
21 минуту назад

Подрядчик из Мордовии снизил стартовой цену торгов на обследование 100-летнего тоннеля в Липецке на 60%!

Такого падения на аукционах в Липецке еще не было.

Управление главного смотрителя определилось с победителем торгов на обследование строительных конструкций и оценку технического состояния полукилометрового коллектора 1917 года постройки: им стало саранское ООО «Ресурс-РМ». Компания из Мордовии сбросила 60% с начальной цены контракта в 1 933 333 рублей, согласившись выполнить весь комплекс работ за 790 333 рубля. Такого падения на аукционах в Липецке еще не было.

Задачей обследования являются определение точных линейных параметров тоннеля (диаметр, размеры, сечение), визуальный осмотр его состояния, видеодиагностика внутренней части тоннеля для выявления засоров, трещин и других дефектов, выявление врезок с подробной их фиксацией, составление заключения с описанием выявленных проблем и рекомендациями по их устранению. Из-за того, что коллектор может быть заполнен стоками и илом, в нем могут находиться пары углеводородов, сероводород, взрывоопасные газы, поэтому подрядчик будет работать в нем под контролем специалистов МЧС с использованием средств индивидуальной защиты.

Компания «Ресурс-РМ» зарегистрирована в Мордовии в октябре 2019 года. Ее главные виды деятельности — инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, предоставление технических консультаций. В активе компании — работа по 15 контрактам на общую сумму в 6,1 млн рублей. Такого рода задач, как в Липецке, организация еще не выполняла. В списке выполненных работ саранской компании — ремонты поликлиники и пищеблока школы, туалетов Агентства по управлению государственным имуществом в Мордовии, Марий Эл и Пензенской области, камер для заключенных мордовского СИЗО.

— Этот подрядчик нам не знаком. Договор с ним пока не заключен, — сказали GOROD48 в УГС.

Закрытый тоннель, который нужно изучить, начинается под железнодорожной насыпью у городского военкомата и заканчивается над ответвлением Каменного лога напротив дома №31 по улице Вермишева. Он проходит под автоцентрами и автосервисами, стоянками и гаражами на улице Московской. В мэрии хотят выяснить, есть ли в этом коллекторе незаконные врезки хозяйствующих субъектов, для слива нечистот. По словам жителей улицы Вермишева, именно из тоннеля в Каменный лог течет зловонная мутная жижа, впадающая в Липовка у пешеходной лестницы в районе дома №16а, поэтому в мэрии хотят разобраться с его ролью в загрязнении реки, давшей название нашему городу.

0t3p6x01xix84mju86qkp3sqnnzhyzjx.jpg

ab8t0ft1fts9acgcz8szbzf9znuagbel.jpg

Как только городская администрация получит экспертное заключение, будет ясно, какие нужно будет сделать следующие шаги в отношении столетнего тоннеля для исключения сброса из него нечистот.

Напомним, что 15 лет назад в коллекторе погибли 20-ти и 26-летний участники игры «ENCOUNTER» Сергей Юшин и Сергей Евсюков. Они спустились в коллектор для поиска условного знака и задохнулись. Тела погибших спасатели нашли в 400 метрах от входа в тоннель


река Липовка
Каменный лог
экология
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru