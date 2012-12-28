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Подрядчик из Мордовии снизил стартовой цену торгов на обследование 100-летнего тоннеля в Липецке на 60%!
Общество
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21 минуту назад
Подрядчик из Мордовии снизил стартовой цену торгов на обследование 100-летнего тоннеля в Липецке на 60%!
Такого падения на аукционах в Липецке еще не было.
Задачей обследования являются определение точных линейных параметров тоннеля (диаметр, размеры, сечение), визуальный осмотр его состояния, видеодиагностика внутренней части тоннеля для выявления засоров, трещин и других дефектов, выявление врезок с подробной их фиксацией, составление заключения с описанием выявленных проблем и рекомендациями по их устранению. Из-за того, что коллектор может быть заполнен стоками и илом, в нем могут находиться пары углеводородов, сероводород, взрывоопасные газы, поэтому подрядчик будет работать в нем под контролем специалистов МЧС с использованием средств индивидуальной защиты.
Компания «Ресурс-РМ» зарегистрирована в Мордовии в октябре 2019 года. Ее главные виды деятельности — инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, предоставление технических консультаций. В активе компании — работа по 15 контрактам на общую сумму в 6,1 млн рублей. Такого рода задач, как в Липецке, организация еще не выполняла. В списке выполненных работ саранской компании — ремонты поликлиники и пищеблока школы, туалетов Агентства по управлению государственным имуществом в Мордовии, Марий Эл и Пензенской области, камер для заключенных мордовского СИЗО.
— Этот подрядчик нам не знаком. Договор с ним пока не заключен, — сказали GOROD48 в УГС.
Закрытый тоннель, который нужно изучить, начинается под железнодорожной насыпью у городского военкомата и заканчивается над ответвлением Каменного лога напротив дома №31 по улице Вермишева. Он проходит под автоцентрами и автосервисами, стоянками и гаражами на улице Московской. В мэрии хотят выяснить, есть ли в этом коллекторе незаконные врезки хозяйствующих субъектов, для слива нечистот. По словам жителей улицы Вермишева, именно из тоннеля в Каменный лог течет зловонная мутная жижа, впадающая в Липовка у пешеходной лестницы в районе дома №16а, поэтому в мэрии хотят разобраться с его ролью в загрязнении реки, давшей название нашему городу.
Как только городская администрация получит экспертное заключение, будет ясно, какие нужно будет сделать следующие шаги в отношении столетнего тоннеля для исключения сброса из него нечистот.
Напомним, что 15 лет назад в коллекторе погибли 20-ти и 26-летний участники игры «ENCOUNTER» Сергей Юшин и Сергей Евсюков. Они спустились в коллектор для поиска условного знака и задохнулись. Тела погибших спасатели нашли в 400 метрах от входа в тоннель
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