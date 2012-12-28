На вонь теперь жалуются жители села Ярлуково

Пригородное село пополнило список мест, где распространяется неприятный запах.

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Жители села Ярлуоково жалуются на вонь. Неприятный запах они впервые почувствовали весной 2023 года.— Люди задыхаются, окна открыть невозможно! Даже утки улетели с местного болота. Не выдержали! — говорит житель Села Сергей Арефин.Ярлуковцы и руководители работающих в селе предприятий не стали сидеть сложа руки и пожаловались в надзорные органы.Еще в прошлом году в своем обращении они просили принять меры к собственнику участка с кадастровым номером 48:02:1000601:770, где сбрасывают вещество белого цвета с неприятным запахом. Делают это неизвестные лица, установить которые не представляется возможным. Более того, из канализационного люка по трубе жидкость льется на другой участок, где образовалась лужа белого цвета. И там теперь невозможно ничего посеять.В управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям ответили, что взяли пробы почвы на анализ и обнаружили превышение нормативных требований по содержанию общих колиформных бактерий и энтерококков. Владельцу участка объявили предостережение.«Сброс стоков осуществлялся с земельного участка с кадастровым номером 48:02:1000601:770, который был частично покрыт веществом белого цвета с неприятным запахом» — подтвердили ветеринары.А Центрально-черноземное межрегиональное управление федеральной службы по надзору землепользования также направило в адрес собственника участка предостережение о недопустимости обязательных требований. Добавив, так как в обращении нет подтвержденных данных о непосредственной угрозе жизни и здоровью людей, внеплановую проверку провести не представляется возможным.— Я с прошлого года с ними воюю! — возмущается глава Ярлуковсокго сельского поселения Евгений Новиков, — И людей прекрасно понимаю — это неприятно, когда даже форточку открыть не можешь. Такого раньше не было, Все началось с появления крахмального завода.«Крахмальным заводом» в селе называют тот самый участок с кадастровым номером 48:02:1000601:770. А в вонючей жидкости местные жители видят картофельные очистки.Рядом с «крахмальным заводом» кучи мусора, что добавляет антисанитарии в селе.Да и облезлые березы ярлуковцы тоже относят к последствиям деятельность завода.В июне глава сельсовета, руководители местных предприятий и жители Ярлуково отправили еще одно совместное письмо в надзорные ведомства. Пока ждут ответа.В управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области GOROD48 подтвердили, что получили жалобы из села. Экологи взяли пробы атмосферного воздуха. Анализы пока не готовы. Решение будет приниматься в зависимости от их результатов.