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сегодня, 11:25
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На вонь теперь жалуются жители села Ярлуково

Пригородное село пополнило список мест, где распространяется неприятный запах.

Жители села Ярлуоково жалуются на вонь. Неприятный запах они впервые почувствовали весной 2023 года.

— Люди задыхаются, окна открыть невозможно! Даже утки улетели с местного болота. Не выдержали! — говорит житель Села Сергей Арефин.

Ярлуковцы и руководители работающих в селе предприятий не стали сидеть сложа руки и пожаловались в надзорные органы.



Еще в прошлом году в своем обращении они просили принять меры к собственнику участка с кадастровым номером 48:02:1000601:770, где сбрасывают вещество белого цвета с неприятным запахом. Делают это неизвестные лица, установить которые не представляется возможным. Более того, из канализационного люка по трубе жидкость льется на другой участок, где образовалась лужа белого цвета. И там теперь невозможно ничего посеять.

В управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям ответили, что взяли пробы почвы на анализ и обнаружили превышение нормативных требований по содержанию общих колиформных бактерий и энтерококков. Владельцу участка объявили предостережение.

«Сброс стоков осуществлялся с земельного участка с кадастровым номером 48:02:1000601:770, который был частично покрыт веществом белого цвета с неприятным запахом» — подтвердили ветеринары.

А Центрально-черноземное межрегиональное управление федеральной службы по надзору землепользования также направило в адрес собственника участка предостережение о недопустимости обязательных требований. Добавив, так как в обращении нет подтвержденных данных о непосредственной угрозе жизни и здоровью людей, внеплановую проверку провести не представляется возможным.

— Я с прошлого года с ними воюю! — возмущается глава Ярлуковсокго сельского поселения Евгений Новиков, — И людей прекрасно понимаю — это неприятно, когда даже форточку открыть не можешь. Такого раньше не было, Все началось с появления крахмального завода.

«Крахмальным заводом» в селе называют тот самый участок с кадастровым номером 48:02:1000601:770. А в вонючей жидкости местные жители видят картофельные очистки.





Рядом с «крахмальным заводом» кучи мусора, что добавляет антисанитарии в селе.



Да и облезлые березы ярлуковцы тоже относят к последствиям деятельность завода.

В июне глава сельсовета, руководители местных предприятий и жители Ярлуково отправили еще одно совместное письмо в надзорные ведомства. Пока ждут ответа.

В управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области GOROD48 подтвердили, что получили жалобы из села. Экологи взяли пробы атмосферного воздуха. Анализы пока не готовы. Решение будет приниматься в зависимости от их результатов.
неприятный запах
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Ирина
13 минут назад
В Липецке тоже неприятный запах посёлке силикатный ?
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сегодня
24 минуты назад
кого то они быстро знают как оштрафовать, а кто то сразу у них под мораторий подходит , хорошо когда можно по одному закону разные меры ответственности принимать или не принимать
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Может и хорошо
32 минуты назад
что к реке не подойти?! Представляю, что там....
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да уж
50 минут назад
Вчера была первая серия,сегодня вторая. По таким "красотам"босиком не подходишь. Вот так любят свою землю латифундисты.
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