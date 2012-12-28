Шесть остановок на Воронежском шоссе обновит известный мэрии Липецка подрядчик

На торгах ООО «Труженик» обошло пять конкурентов, снизив цену поставки на 23% от стартовой.

Управление главного смотрителя определилось с подрядчиком, которому предстоит к 1 августа изготовить и установить на обновленном за 91 млн рублей Воронежском шоссе шесть остановочных павильонов на остановках «Улица 8 марта», «Сырская школа», «Улица Ленина» и «Воронежское шоссе». Им стала хорошо известная заказчику компания «Труженик». Она обошла пятерых конкурентов, предложив исполнить заказ за 3 927 000 рублей — на 23% меньше от начальной цены в 5,1 миллиона.— Это хорошо известная нам компания. Она регулярно участвует в торгах на благоустройство города. Поэтому довольно значительное ее падение на аукционе нам не пугает. Недавно, например, мы проторговали 17-миллионный контракт на изготовление и установку 20 остановок в разных местах Липецка — от Сокола до 28-го микрорайона, и его также выиграл «Труженик», взяв контракт за 10 миллионов и вовремя его исполнив, — прокомментировали GOROD48 ситуацию в УГС мэрии Липецка.Таким образом, «Южные ворота города», как еще называют Воронежское шоссе водители, перестанут быть позором Липецка.Это — одна из тех самых 20 новых остановок, которая появилась на улице Стаханова. Ее тут же испортили приклеенным прямо на стекло цыганским объявлением о русской строительной бригаде, готовой за копейки построить гараж или дом.