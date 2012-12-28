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Общество
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сегодня, 15:34
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Шесть остановок на Воронежском шоссе обновит известный мэрии Липецка подрядчик
На торгах ООО «Труженик» обошло пять конкурентов, снизив цену поставки на 23% от стартовой.
— Это хорошо известная нам компания. Она регулярно участвует в торгах на благоустройство города. Поэтому довольно значительное ее падение на аукционе нам не пугает. Недавно, например, мы проторговали 17-миллионный контракт на изготовление и установку 20 остановок в разных местах Липецка — от Сокола до 28-го микрорайона, и его также выиграл «Труженик», взяв контракт за 10 миллионов и вовремя его исполнив, — прокомментировали GOROD48 ситуацию в УГС мэрии Липецка.
Таким образом, «Южные ворота города», как еще называют Воронежское шоссе водители, перестанут быть позором Липецка.
Это — одна из тех самых 20 новых остановок, которая появилась на улице Стаханова. Ее тут же испортили приклеенным прямо на стекло цыганским объявлением о русской строительной бригаде, готовой за копейки построить гараж или дом.
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