Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Спрыгнувших с моста в реку троих детей достали из воды спасатели
Происшествия
На проспекте Мира сгорел автомобиль: дым было видно с правого берега
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре
Погода в Липецке
Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
Происшествия
В ночном небе наблюдали необычный светящийся объект
Общество
«Если мы за пять лет посадим тысячи деревьев, можно будет сказать, что это время прожито не зря!»
Общество
«Это лето у нас — уже без пляжа»: жители села Ярлуково жалуются на перекрытый доступ к реке
Общество
Липецкая вечЁрка: пернатые беглецы, кипяток в подвале и императрица в подземном переходе
Общество
60-летний мужчина погиб при пожаре на улице Второй Воронежской
Происшествия
Читать все
«Это лето у нас — уже без пляжа»: жители села Ярлуково жалуются на перекрытый доступ к реке
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре
Погода в Липецке
Шесть остановок на Воронежском шоссе обновит известный мэрии Липецка подрядчик
Общество
Поход на шашлыки довёл до суда
Происшествия
Липчанина будут судить по обвинению в смертельном избиении собутыльника деревянным черенком от метлы
Происшествия
Попытка поджога «Мазды» с помощью бутылки с горючей смесью не удалась
Происшествия
Сбежавший страус гуляет по Новодмитриевке
Общество
Хлевенец отправился на 4,5 года в колонию за стрельбу из переделанного сигнального пистолета
Происшествия
Владелец вскрытой в военном городке машины не обратился в полицию
Происшествия
39-летнего мужчину забили черенком от лопаты: он умер в больнице
Происшествия
Читать все
Общество
214
сегодня, 15:34
7

Шесть остановок на Воронежском шоссе обновит известный мэрии Липецка подрядчик

На торгах ООО «Труженик» обошло пять конкурентов, снизив цену поставки на 23% от стартовой.

Управление главного смотрителя определилось с подрядчиком, которому предстоит к 1 августа изготовить и установить на обновленном за 91 млн рублей Воронежском шоссе шесть остановочных павильонов на остановках «Улица 8 марта», «Сырская школа», «Улица Ленина» и «Воронежское шоссе». Им стала хорошо известная заказчику компания «Труженик». Она обошла пятерых конкурентов, предложив исполнить заказ за 3 927 000 рублей — на 23% меньше от начальной цены в 5,1 миллиона.

rhx9ihkzu7phmgwycvberd6aerjkfh3d.jpg

— Это хорошо известная нам компания. Она регулярно участвует в торгах на благоустройство города. Поэтому довольно значительное ее падение на аукционе нам не пугает. Недавно, например, мы проторговали 17-миллионный контракт на изготовление и установку 20 остановок в разных местах Липецка — от Сокола до 28-го микрорайона, и его также выиграл «Труженик», взяв контракт за 10 миллионов и вовремя его исполнив, — прокомментировали GOROD48 ситуацию в УГС мэрии Липецка.

Таким образом, «Южные ворота города», как еще называют Воронежское шоссе водители, перестанут быть позором Липецка.

54c5785c-7993-4a0e-9f2b-349279c9d636.jpg

Это — одна из тех самых 20 новых остановок, которая появилась на улице Стаханова. Ее тут же испортили приклеенным прямо на стекло цыганским объявлением о русской строительной бригаде, готовой за копейки построить гараж или дом.
ремонт дорог
Воронежское шоссе
благоустройство
0
0
0
1
0

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
:-)
11 минут назад
коля, почитайте лучше пекинское "Синь Цзин Бао" о грандиозном скандале - перевозка растительного масла осуществлялась в немытых после опасных для здоровья химикатов цистернах;-) какие вам тут кони и судьи-жители деревни:-)
Ответить
Сселки
33 минуты назад
А в Сселках когда обновят остановки?? У нас наследство со временем СССР
Ответить
коля
34 минуты назад
Удивлен .почитал как в Китае все по другому .там в некоторых провинциях чиновников и подрядчиков .конями разрывают .если не справился .там не суд там жители деревни решают что с бедолагой делать..мы конечно не в Китае но опыт хороший.
Ответить
Позитив
24 минуты назад
Вам в Китай надо!!!
Ответить
Ветеран
39 минут назад
Рекламные объявления - бич города! Хозяев рекламы легко найти по телефонам, указанным в объявлениях и наказать. Почему отсутствует такая практика?
Ответить
Пешеход
13 минут назад
Если не будут бить клеить, то на чем люди будут деньги зарабатывать
Ответить
Опять стекло
58 минут назад
Опять будут грязные битые павильоны через год.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru