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Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
Общество
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19 минут назад
На козырьке аптеки загорелся мусор
Возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных.
Возгорание было ликвидировано ещё до приезда пожарных.
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