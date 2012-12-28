На козырьке аптеки загорелся мусор

Возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных.

В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня в Липецке горел козырёк аптеки на улице Космонавтов, 39/1. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, вызов поступил около 10 утра. Загорелся мусор на козырьке на площади около половины квадратного метра.Возгорание было ликвидировано ещё до приезда пожарных.