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Общество
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24 минуты назад
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На дорогах Липецка и даже на платных парковках появились «подснежники»
В мэрии заверяют, что владельцев таких машин им помогает искать полиция.
В этот раз «подснежники» появились даже на платных парковках! Что намерена делать в таких случаях городская администрация?
Вице-мэр Липецка Павел Кузнецов рассказал GOROD48, что у мэрии налажено взаимодействие с ГАИ. По запросу администрации полицейские выясняют владельца брошенной машины и передают информацию чиновникам. Потом лишь остается связаться с водителем и попросить его убрать машину. Если этого в силу каких-то причин сделать не удается, машину, мешающую уборке снега, эвакуируют.
Сегодня и в выходные МБУ «Управление благоустройства Липецка» сосредоточит усилия на уборке дорог у бордюров на основных магистралях и вывозе снега с улиц.
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