В мэрии заверяют, что владельцев таких машин им помогает искать полиция.

Первый же серьезный снегопад показал, что в Липецке никуда не делась проблема «подснежников» — оставленных на дорогах машин. Такие «брошенки» мешают работникам МБУ «Управление благоустройства Липецка» выполнять свою работу, ведь с внешней стороны машин образуется снежный вал, который съедает крайнюю правую полосу дороги. А каждый следующий снегопад лишь усугубляет ситуацию.В этот раз «подснежники» появились даже на платных парковках! Что намерена делать в таких случаях городская администрация?Вице-мэр Липецка Павел Кузнецов рассказал GOROD48, что у мэрии налажено взаимодействие с ГАИ. По запросу администрации полицейские выясняют владельца брошенной машины и передают информацию чиновникам. Потом лишь остается связаться с водителем и попросить его убрать машину. Если этого в силу каких-то причин сделать не удается, машину, мешающую уборке снега, эвакуируют.Сегодня и в выходные МБУ «Управление благоустройства Липецка» сосредоточит усилия на уборке дорог у бордюров на основных магистралях и вывозе снега с улиц.