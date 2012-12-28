В Липецкой области запретили продажу вейпов: внесённый губернатором законопроект одобрили депутаты
Сегодня в Липецке: премьера детектива, ситуация с бензином и готовы ли вы к зарплате в цифровых рублях?
Происшествия
1366
сегодня, 07:48
2
Экономный покупатель подменил товар и заплатил меньше: возбуждено дело о краже
Выгода составила составила 2860 рублей. Но покупателя по записям камер вычислили полицейские.
«По предварительным данным, убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина поменял местами стабилизаторы напряжения: более дорогой товар стоимостью 6 690 рублей он переложил в коробку от товара меньшей стоимостью. После этого злоумышленник оплатил более дорогой товар на кассе по заниженной стоимости», — сообщает областное управление МВД.
Подмену записали камеры наблюдения и хитрого покупателя вычислили. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража». Липчанин — под подпиской о невыезде.
0
0
3
1
6
Комментарии (2)