Выгода составила составила 2860 рублей. Но покупателя по записям камер вычислили полицейские.

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37-летнего липчанина подозревают в краже стабилизатора напряжения из строительного гипермаркета: по данным следствия, ещё в августе он подменил товар в коробке на более дорогой. Ущерб гипермаркета составил 2 860 рублей.«По предварительным данным, убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина поменял местами стабилизаторы напряжения: более дорогой товар стоимостью 6 690 рублей он переложил в коробку от товара меньшей стоимостью. После этого злоумышленник оплатил более дорогой товар на кассе по заниженной стоимости», — сообщает областное управление МВД.Подмену записали камеры наблюдения и хитрого покупателя вычислили. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража». Липчанин — под подпиской о невыезде.