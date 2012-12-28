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Общество
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сегодня, 13:59
НЛМК приглашает школьников в «Корпорацию дети»
Новолипецкий металлургический комбинат открыл набор школьников 13–16 лет в профориентационную программу «Корпорация дети». Этот проект помогает подросткам в выборе будущей профессии и учебного заведения.
Первая смена «Корпорации дети» пройдёт с 8 по 25 декабря. Следующая начнется 25 января. Занятия будут проходить два раза в неделю, по вторникам и четвергам, с 15:30 до 17:00 в Центре карьеры НЛМК на улице Советской, 25. Участие в проекте оплачивает комбинат. Подать заявку можно по ссылке или по телефону: +7 (4742) 447-447.