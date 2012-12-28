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Происшествия
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сегодня, 17:12
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Гость из Петербурга обокрал администратора гостиницы в Липецке
Кражу записала камера наблюдения.
В краже подозревается 45-летний житель Санкт-Петербурга, который снимал номер в этой гостинице.
«Спустившись к стойке регистрации, он увидел, что за ней никого нет, а на столе лежит рюкзак. Мужчина проник в рабочую зону за стойкой администратора и украл рюкзак, а потом выехал из гостиницы», — сообщает областное управление МВД.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о краже, петербуржец — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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