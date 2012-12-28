Две сотрудницы Новолипецкого металлургического комбината удостоены высоких наград ко Дню матери. Им вручили Почётный знак «Слава матери» и диплом победительницы акции «Материнская слава».





Почётным знаком «Слава матери» наградили машиниста крана цеха горячего проката НЛМК Светлану Чернышову. На предприятии она трудится 20 лет. Светлана вместе с мужем воспитывает четверых детей — Вадима, Дарью и двойняшек Владислава и Виталия. Все четверо — разносторонне развитые дети. Они хорошо учатся, увлекаются музыкой, спортом и танцами.— Семья у нас дружная: любим проводить свободное время вместе, всегда поддерживаем друг друга. Рада, что у моих детей много увлечений и заслуженных наград за учёбу, творческие и спортивные достижения. Стараемся с мужем воспитывать их так, чтобы в жизни было меньше гаджетов и больше живого общения, физической активности, — поделилась Светлана Чернышова.Победительницей городской акции «Материнская слава» стала инженер доменного цеха № 1 НЛМК Наталия Киселёва. На комбинате она работает уже 26 лет. Наталия растит вместе с мужем трёх сыновей. Старший Артём окончил Воронежский университет инженерных технологий. Средний Антон и младший Александр — школьники. Они увлекаются спортом, участвуют в общественной жизни школы и помогают родителям с домашними делами. Семья любит совместные путешествия и отдых с палатками.— Обязательно хвалю детей за успехи, поддерживаю во всех начинаниях. При этом в семье царит дисциплина. Я добрая мама, но строгая. Стараюсь воспитать сыновей добрыми, честными и целеустремлёнными людьми. Считаю, что эти качества очень важны для человека, — рассказала Наталия Киселёва.Торжественный приём лучших матерей региона прошёл в преддверии Дня матери. Почётным знаком «Слава Матери» наградили 25 жительниц Липецкой области, дипломы победительниц городской акции «Материнская слава» получили 10 липчанок.