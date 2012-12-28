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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области гроза прогремит местами, жара останется повсеместно
9 и 10 июля погода в Липецкой области будет неустойчивой, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. 11 июля регион окажется в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь с грозой, днем без существенных осадков. Температура ночью — от +15 до +17 градусов, днем — от +30 до +32 градусов.
День 9 июля стал самым теплым в Липецке в 1929 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году — 7 градусов тепла.
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