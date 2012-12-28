В Липецкой области гроза прогремит местами, жара останется повсеместно

9 и 10 июля погода в Липецкой области будет неустойчивой, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. 11 июля регион окажется в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 июля в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 6-11 м/сек, при грозах местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от +14 до +19 градусов, днем — от +28 до +33 градусов.В Липецке переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь с грозой, днем без существенных осадков. Температура ночью — от +15 до +17 градусов, днем — от +30 до +32 градусов.День 9 июля стал самым теплым в Липецке в 1929 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году — 7 градусов тепла.