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362
42 минуты назад
5

Благоустройством Зеленого острова займется компания из Ульяновска

При стартовой цене работ в 298 миллионов рублей ООО «ДСК СТАНДАРТ» взялось выполнить их за 249 миллионов.

МКУ «Управление строительства Липецка» определилось с победителем торгов на контракт по благоустройству Зеленого острова. Торги были конкурентными: в них участвовали шесть компаний. В итоге контракт будет подписан с ульяновским ООО «ДСК СТАНДАРТ», упавшим в ходе аукциона на 50 миллионов рублей со стартовой цены в 298 миллионов. Срок окончания работ — 31 декабря этого года.

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Учредитель ООО «ДСК СТАНДАРТ» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей — Анна Месропян, директор — Асмик Аракелян. Компания принимала участие в 88 торгах, из которых выиграла 52 на общую сумму 704 млн рублей. В арбитражных судах РФ рассмотрены 20 судебных дел с участием ульяновского ДСК. Ответчиком компания была в 15 процессах с общей суммой исковых требований на пять миллионов рублей. По состоянию на 10 мая, у ульяновской компании значился долг по налоговым недоимкам и задолженностям на 210 тысяч рублей.

Выручка организации за прошлый год — 202 млн рублей (+46,1% по сравнению с 2022-м). Результатом работы стала прибыль в размере 7 млн руб (-32,5% по сравнению с 2022 годом). По состоянию на начало 2024 года совокупные активы организации составляли 92,1 млн рублей — на 16,5 миллиона рублей больше, чем годом ранее. Чистые активы ООО «ДСК СТАНДАРТ» на начало года составили 40,7 млн рублей.

Согласно проектной документации, при благоустройстве остров разделят на места отдыха и развлечений для детей, спортивную и рекреационную зоны и зону массовых мероприятий.

детская зона.jpg

спортзона.jpg

рекреационная зона.jpg

спорт.jpg

Спортивная часть острова будет оборудована площадками для баскетбола, мини-футбола, пляжного волейбола, бадминтона, стритбола и йоги. Рекреационная зона предоставит отдыхающим видовые площадки, амфитеатр, беседки, теневые навесы, возможность подкрепиться в точках быстрого питания. Зона массовых мероприятий предназначена для концертов, фестивалей и спортивных соревнований. Самой большой станет детская зона: с качелями, канатной дорогой, скалодромом и скейт-парком.
благоустройство
Зеленый остров
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
вера
9 минут назад
был зеленым ..
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Т
17 минут назад
Какие исконно ульяновские фамилии у представителей компании из Ульяновска!
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002
24 минуты назад
Всё сделают,отчитаются.А потом,в будущем будет наводнение и всё смоет.
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Звезда в шоке
26 минут назад
Разница в 50млн??????????? Тоесть столбы фонарные будут как в нижнем парке не чугунные а пластиковые? Сделают из самых некачественных материалов.Через год это всё развалится,а денег уже на это не выделят.А куда пойдут 50млн?
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Animal planet.
26 минут назад
Какой он Зелёный.? Называйте вещи своими именами,Лысый остров.
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