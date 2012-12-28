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Общество
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42 минуты назад
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Благоустройством Зеленого острова займется компания из Ульяновска
При стартовой цене работ в 298 миллионов рублей ООО «ДСК СТАНДАРТ» взялось выполнить их за 249 миллионов.
Учредитель ООО «ДСК СТАНДАРТ» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей — Анна Месропян, директор — Асмик Аракелян. Компания принимала участие в 88 торгах, из которых выиграла 52 на общую сумму 704 млн рублей. В арбитражных судах РФ рассмотрены 20 судебных дел с участием ульяновского ДСК. Ответчиком компания была в 15 процессах с общей суммой исковых требований на пять миллионов рублей. По состоянию на 10 мая, у ульяновской компании значился долг по налоговым недоимкам и задолженностям на 210 тысяч рублей.
Выручка организации за прошлый год — 202 млн рублей (+46,1% по сравнению с 2022-м). Результатом работы стала прибыль в размере 7 млн руб (-32,5% по сравнению с 2022 годом). По состоянию на начало 2024 года совокупные активы организации составляли 92,1 млн рублей — на 16,5 миллиона рублей больше, чем годом ранее. Чистые активы ООО «ДСК СТАНДАРТ» на начало года составили 40,7 млн рублей.
Согласно проектной документации, при благоустройстве остров разделят на места отдыха и развлечений для детей, спортивную и рекреационную зоны и зону массовых мероприятий.
Спортивная часть острова будет оборудована площадками для баскетбола, мини-футбола, пляжного волейбола, бадминтона, стритбола и йоги. Рекреационная зона предоставит отдыхающим видовые площадки, амфитеатр, беседки, теневые навесы, возможность подкрепиться в точках быстрого питания. Зона массовых мероприятий предназначена для концертов, фестивалей и спортивных соревнований. Самой большой станет детская зона: с качелями, канатной дорогой, скалодромом и скейт-парком.
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