«Не слышу выкриков «Ура!»: все подсудимые по делу игорной мафии пошли после приговора домой
Строительством ЖК на месте снесенной гостиницы «Турист» заинтересовался президент союза архитекторов России
56-летняя липчанка взяла кредиты в пяти банках и отправила мошенникам 2,6 миллиона рублей
«Не слышу выкриков «Ура!»: все подсудимые по делу игорной мафии пошли после приговора домой
56-летняя липчанка взяла кредиты в пяти банках и отправила мошенникам 2,6 миллиона рублей
Познакомился, пригласил домой и остался без телефона и банковской карты: рандеву завершилось кражей
Переночевал и ограбил: перепугавший пенсионерку 40-летний мужчина отправился на 2 года 3 месяца в колонию
Общество
185
сегодня, 14:21
Окрестности села Рязанка стали объектом культурного значения федерального уровня
Родовое имение Семеновых в Чаплыгинском районе движется по направлению к статусу музея-заповедника.
Ранее выявленным объектом культурного наследия считалась только сама усадьба Семеновых, в которой вырос великий путешественник. Теперь и окрестности усадьбы — объект культурного наследия, причем федерального уровня.
Как рассказала GOROD48 директор дома-музея П.П. Семенова-Тян-Шанского Галина Нестерова, в территорию объекта культурного наследия включены порядка 20 мест в Рязанке, селах Урусово и Денисово. Это не только уцелевшие строения, но и природные, географические достопримечательности, усадебные парки с уникальным растительным составом.
— Получение федерального статуса стало ещё одним важным шагом в поэтапной работе по созданию федерального музея-заповедника «Родина Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского» на территории Липецкой области к 2027 году, 200-летнему юбилею Петра Семенова-Тян-Шанского, — рассказали в доме-музее.
Как сообщили в Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области, все объекты вошедшие в федеральный реестр, также будут внесены в разные земельные, кадастровые документы, так как в зависимости от статуса каждого, они находятся под охраной и любые операции с ними или регламентированы, или полностью запрещены.
Фото: ОБУК «Музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского»
0
0
0
0
0
Комментарии