Окрестности села Рязанка стали объектом культурного значения федерального уровня

Родовое имение Семеновых в Чаплыгинском районе движется по направлению к статусу музея-заповедника.

Достопримечательность Липецкой области, известная как «Родина П.П. Семенова-Тян-Шанского» в окрестностях деревни Рязанка Чаплыгинского района, включена в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения. Минкульт утвердил границы этой территории.Ранее выявленным объектом культурного наследия считалась только сама усадьба Семеновых, в которой вырос великий путешественник. Теперь и окрестности усадьбы — объект культурного наследия, причем федерального уровня.Как рассказала GOROD48 директор дома-музея П.П. Семенова-Тян-Шанского Галина Нестерова, в территорию объекта культурного наследия включены порядка 20 мест в Рязанке, селах Урусово и Денисово. Это не только уцелевшие строения, но и природные, географические достопримечательности, усадебные парки с уникальным растительным составом.— Получение федерального статуса стало ещё одним важным шагом в поэтапной работе по созданию федерального музея-заповедника «Родина Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского» на территории Липецкой области к 2027 году, 200-летнему юбилею Петра Семенова-Тян-Шанского, — рассказали в доме-музее.Как сообщили в Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области, все объекты вошедшие в федеральный реестр, также будут внесены в разные земельные, кадастровые документы, так как в зависимости от статуса каждого, они находятся под охраной и любые операции с ними или регламентированы, или полностью запрещены.