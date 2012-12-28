Погода в Липецке
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сегодня, 16:36
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В Липецкую область возвращается сухая и жаркая погода
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области высокого атмосферного давления – осадков не ожидается.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем – от +28 до +33 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +12 до +14 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.
День 8 июля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 7 градусов тепла.
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