В Липецкую область возвращается сухая и жаркая погода

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области высокого атмосферного давления – осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 21-24 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем – от +28 до +33 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +12 до +14 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.День 8 июля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 7 градусов тепла.