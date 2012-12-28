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Молния сожгла два дома в Липецке
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Не жалуйся, что очень жарко — могло бы ведь и хуже быть
Неделя 48
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сотрудники ДПС помогли попавшей в беду женщине
Общество
В Липецкой области сухо и до +29
Погода в Липецке
Читать все
Общество
548
53 минуты назад
1

Сотрудники ДПС помогли попавшей в беду женщине

Полицейские оказались мастерами на все руки.

29 июня сотрудники полиции, патрулируя участок автодороги Задонск – Донское заметили стоящий на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Машину безуспешно пыталась починить женщина, а в салоне находился её 13-летний ребёнок.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, сотрудники ДПС помогли владелице автомобиля устранить техническую неисправность на месте. После чего дама смогла уехать, а полицейские вернулись к несению службы.

Спустя несколько дней липчанка Ирина обратилась в УМВД с благодарностью в адрес старшего лейтенанта полиции Валентина Проняева и лейтенанта полиции Сергея Лазарева за проявленный профессионализм и внимательное отношение к гражданам. По её словам, чинить машины – это не задача полицейских, но тем не менее экипаж ДПС не проехал мимо и не бросил её в беде.

Видео УИВД РФ по Липецкой области
ДПС
помогли человеку
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Комментарии (1)

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Знающий
34 минуты назад
В цивилизованных странах выставили бы счёт за оказанные услуги.
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