Сотрудники ДПС помогли попавшей в беду женщине

Полицейские оказались мастерами на все руки.

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29 июня сотрудники полиции, патрулируя участок автодороги Задонск – Донское заметили стоящий на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Машину безуспешно пыталась починить женщина, а в салоне находился её 13-летний ребёнок.







Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, сотрудники ДПС помогли владелице автомобиля устранить техническую неисправность на месте. После чего дама смогла уехать, а полицейские вернулись к несению службы.







Спустя несколько дней липчанка Ирина обратилась в УМВД с благодарностью в адрес старшего лейтенанта полиции Валентина Проняева и лейтенанта полиции Сергея Лазарева за проявленный профессионализм и внимательное отношение к гражданам. По её словам, чинить машины – это не задача полицейских, но тем не менее экипаж ДПС не проехал мимо и не бросил её в беде.







Видео УИВД РФ по Липецкой области

