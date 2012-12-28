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Происшествия
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21 минуту назад
35-летний мужчина из-за ревности отправился на три года в колонию
Своего оппонента он ударил ножом в живот.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вечером 8 ноября прошлого года в одной из квартир дома №46 по Лебедянскому шоссе в Липецке поссорились две мужчин и один нанес другому удар ножом в живот. Конфликт, переросший в поножовщину, произошел на почве ревности.
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