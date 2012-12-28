35-летний мужчина из-за ревности отправился на три года в колонию

Своего оппонента он ударил ножом в живот.

Правобережный районный суд приговорил к трёх годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима 35-летнего уроженца города Душанбе по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью своего земляка.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вечером 8 ноября прошлого года в одной из квартир дома №46 по Лебедянскому шоссе в Липецке поссорились две мужчин и один нанес другому удар ножом в живот. Конфликт, переросший в поножовщину, произошел на почве ревности.