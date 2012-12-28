Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
Изнасиловавший 10-летнюю девочку в овраге педофил из Липецкой области получил 22 года колонии
Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
Общество
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сегодня, 16:28
Полицейские проверят информацию о предложении поработать наркокурьерами
— Сотрудники оперативных подразделений проверят информацию и примут меры по установлению лиц, причастных к этому правонарушению, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В ведомстве добавили, что за пять месяцев 2024 года управление наркоконтроля внесло в «Единый реестр доменных имен указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» 124 адреса сайтов. 101 из них заблокирован.
— Аналогичные мероприятия по выявлению преступлений и правонарушений в Интернете реализуются и другими подразделениями полиции на постоянной основе. Всем кто столкнулся с противоправными фактами в Сети необходимо обратиться в полицию. Ни в коем случае не соглашаться на предложение о заработке. Соглашаясь, вы становитесь участником преступления. Особую тревогу вызывают подростки, которые порой в силу возраста, не понимая какую опасность таят такие предложения, соглашаются на «лёгкий» заработок, — добавили в пресс-службе.
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