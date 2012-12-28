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Происшествия
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51 минуту назад
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Следком начал проверку по гибели подростка в Елецком районе
Мальчик отдыхал в компании сверстников на необорудованном для купания месте.
«По данным следствия, 1 июля в окрестностях села Аргамач-Пальна в реке Быстрая Сосна обнаружено тело пропавшего накануне 16-летнего парня без следов насильственной смерти. Подростка нашли под мостом недалеко от места купания. Известно, что 30 июня он в компании сверстников в необорудованном для купания месте зашел в воду и стал тонуть. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причина смерти подростка. По предварительным данным, парень скончался от утопления в воде. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
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