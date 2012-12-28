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46 минут назад

Двоих браконьеров оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого и конфисковали у них оружие и автомобиль

Речь идёт о событиях, которые произошли на территории Донского охотничьего хозяйства.

Задонский районный суд Липецкой области оштрафовал на 100 00 рублей каждого двоих жителей Липецкого района за незаконную охоту и применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Также у браконьеров конфисковали автомобиль и огнестрельное оружие. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Речь идёт о событиях, которые произошли 4 февраля прошлого года в Задонском районе. Ночью на территории Донского охотничьего хозяйства сотрудники Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области заметили движущийся автомобиль. Несмотря на законные требования должностных лиц об остановке для досмотра и проверки документов, находящиеся в автомобиле оказали сопротивление и попытались скрыться. Сотрудники охотнадзора вызвали подкрепление и полицию.

Мужчины не имели разрешения на отстрел диких животных. А  при попытке изъять у них огнестрельное оружие, находящийся за рулем автомобиля мужчина завел двигатель и начал движение, в результате чего наехал на одного из сотрудников Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. После чего автомобиль браконьеров врезался в припаркованный впереди служебный автомобиль, на котором приехали сотрудники охотнадзора. В результате столкновения и другие сотрудники Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области получили незначительны травмы.

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Автомобиль всё же удалось остановить и досмотреть. В нем было обнаружено оружие с насадкой, похожей на прибор для бесшумный стрельбы, более 50 патронов, оптический прицел, фонари, ножи, целлофановые пакеты.

Фото - vk.com/club194309238
охота
браконьерство
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