Двоих браконьеров оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого и конфисковали у них оружие и автомобиль
Происшествия
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46 минут назад
Двоих браконьеров оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого и конфисковали у них оружие и автомобиль
Речь идёт о событиях, которые произошли на территории Донского охотничьего хозяйства.
Речь идёт о событиях, которые произошли 4 февраля прошлого года в Задонском районе. Ночью на территории Донского охотничьего хозяйства сотрудники Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области заметили движущийся автомобиль. Несмотря на законные требования должностных лиц об остановке для досмотра и проверки документов, находящиеся в автомобиле оказали сопротивление и попытались скрыться. Сотрудники охотнадзора вызвали подкрепление и полицию.
Мужчины не имели разрешения на отстрел диких животных. А при попытке изъять у них огнестрельное оружие, находящийся за рулем автомобиля мужчина завел двигатель и начал движение, в результате чего наехал на одного из сотрудников Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. После чего автомобиль браконьеров врезался в припаркованный впереди служебный автомобиль, на котором приехали сотрудники охотнадзора. В результате столкновения и другие сотрудники Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области получили незначительны травмы.
Автомобиль всё же удалось остановить и досмотреть. В нем было обнаружено оружие с насадкой, похожей на прибор для бесшумный стрельбы, более 50 патронов, оптический прицел, фонари, ножи, целлофановые пакеты.
Фото - vk.com/club194309238
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